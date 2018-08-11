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الجزائر.. تدمير مخبأ للإرهابيين ومصادرة أسلحة شمالى البلاد

الجزائر.. تدمير مخبأ للإرهابيين ومصادرة أسلحة شمالى البلاد
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوات الجيش الجزائري من تدمير مخبأ للجماعات الارهابية يحوي على أسلحة ومولد كهربائي وتجهيزات إعلامية ومواد غذائية.

العالم . الجزائر

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة "دورية" للجيش الجزائري أمس الجمعة فى عملية بحث وتفتيش بعين الدفلي شمال مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي أسلحة ومولد كهربائي وتجهيزات إعلام آلي ووسائل اتصال، بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حرس السواحل بالغزوات بولاية تلمسان (غرب) 36.6 كيلوجراما من المخدرات فيما أوقفت مفرزة (دورية) للجيش ببسكرة(شمال شرق) مهربا وضبطت شاحنة محملة ب5460 وحدة من مختلف المشروبات".

كما أوقفت قوات الجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان (غرب) والنعامة (شمال غرب) وغرداية (وسط) 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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