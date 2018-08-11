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الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بكشف ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها
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الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية تفاصيل احتجاز ناشطات حقوق الإنسان 

الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية تفاصيل احتجاز ناشطات حقوق الإنسان 
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

العالم - السعودية

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.

وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع المملكة، وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".

وأضافت "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".

وفي وقت سابق من يوم السبت، تحدثت موغيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.

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الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية تفاصيل احتجاز ناشطات حقوق الإنسان 

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