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لاريجاني: على اوروبا تنفيذ وعودها عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي

لاريجاني: على اوروبا تنفيذ وعودها عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني ان قادة اوروبيين اكدوا على حق ايران في الانسحاب من الاتفاق النووي بعد قيام امريكا بالانسحاب منه؛ مضيفا ان ايران وافقت على منح هؤلاء فترة محددة لترى كيف سينفذون وعودهم بشأن التعاون في المجالات المصرفية وشراء النفط والتعاون الصناعي مع ايران.

العالم - ايران

ولفت لاريجاني في تصريح له اليوم الاحد، الى ان الرئيس الامريكي السابق اعترف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم، وبعد عامين من المفاوضات التزمت الجمهورية الاسلامية ببعض القيود، ما ادى الى انفراجة في بعض المجالات الاقتصادية داخل البلاد.

واكد انه سيتم اختبار كافة السبل التي من شأنها ان تسهم في انجاح المفاوضات الخاصة بتغيير الظروف "الراهنة".

وقال رئيس البرلمان الايراني ان هناك عناصر دخيلة تعمل على تأجيج الوضع الامني في المجتمع الدولي اجمع، مردفا ان هذا الامر لا يقتصر على ايران فحسب؛ مؤكدا ان كافة الاحتمالات أُخذت بعين الاعتبار في مواجهة هكذا مغامرات.

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