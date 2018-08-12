لاريجاني: على اوروبا تنفيذ وعودها عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي

العالم - ايران

ولفت لاريجاني في تصريح له اليوم الاحد، الى ان الرئيس الامريكي السابق اعترف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم، وبعد عامين من المفاوضات التزمت الجمهورية الاسلامية ببعض القيود، ما ادى الى انفراجة في بعض المجالات الاقتصادية داخل البلاد.

واكد انه سيتم اختبار كافة السبل التي من شأنها ان تسهم في انجاح المفاوضات الخاصة بتغيير الظروف "الراهنة".

وقال رئيس البرلمان الايراني ان هناك عناصر دخيلة تعمل على تأجيج الوضع الامني في المجتمع الدولي اجمع، مردفا ان هذا الامر لا يقتصر على ايران فحسب؛ مؤكدا ان كافة الاحتمالات أُخذت بعين الاعتبار في مواجهة هكذا مغامرات.