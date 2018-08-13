الرئيس التونسي يقترح سن قانون للمساواة في الميراث

العالم - تونس

وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.

وتظاهر العشرات من المواطنيين التونسيين السبت الماضي، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل في الميراث والتي يناقشها البرلمان.