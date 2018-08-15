بوتين يؤكد استعداده للقاء كيم جونغ أون

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وقال بوتين في برقية نشرت نصها وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أؤكد استعدادي للالتقاء بك في المستقبل القريب لمناقشة القضايا العاجلة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة".

كما هنأ بوتين كيم جونغ أون والكوريين الشماليين على "العطلة الوطنية"، وأعرب عن تقديره البالغ لأن الزعيم الكوري الشمالي، تذكر كيف أن جنود الجيش الأحمر والكوريين "قاتلوا جنبا إلى جنب" ضد العدو المشترك.

وأضاف بوتين: أنا على يقين بأن الإجراءات المشتركة لروسيا، وكوريا الشمالية وجمهورية كوريا [ الجنوبية] ستكون قادرة على مواصلة تطوير التعاون ذات المنفعة المتبادلة، بدءا من تنفيذ المشاريع الثلاثية.

هذا وتم الإعلان في وقت سابق، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ 73 لتحرير كوريا من الحكم الياباني.

المصدر: سبوتنيك