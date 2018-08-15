البث المباشر
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري انتشرت في قريتي بئر عجم وبريقة لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها
مراسل العالم : إعلام العدوان السعودي يعترف بمقتل ضابط سعودي برتبة نقيب يدعى عريعر بندر العريعر في جبهات الحدود بنيران الجيش واللجان الشعبية
مراسل العالم : دخول عدة شاحنات تركية تحمل جدراناً اسمنتية وكرفانات، من معبر باب الهوى على الحدود السورية_ التركية، بريف إدلب الشمالي، باتجاه نقاط المراقبة التركية،بحسب تنسيقيات المسلحين
مراسل العالم : الأهالي يعودون إلى منازلهم في قرى وبلدات بريقة وبئر عجم والقحطانية بريف القنيطرة بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها
مراسل العالم : الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم فاشلة لارهابيي داعش بهدف فك طوق الجيش عن تلول الصفا الاستراتيجية في بادية السويداء و يقتل وياسر عدد من الارهابيين
مراسل العالم : انتهاء عملية إخراج مجموعات مسلحة "رافضة للتسوية" من محافظة درعا
مراسل العالم : الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم فاشلة لارهابيي داعش بهدف فك طوق الجيش عن تلول الصفا الاستراتيجية في بادية السويداء و يقتل وياسر عدد من الارهابيين
الرئاسة التركية: قطر تعد بـ15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا
وزارة الصحة الأفغانية: ارتفاع عدد قتلى انفجار كابول إلى 48 وإصابة 67
رويترز عن وزارة الصحة الأفغانية: 25 قتيلا و35 جريحا في الانفجار بغرب العاصمة كابول

سلفاكير: اتفاق السلام سينهي الحرب في جنوب السودان إلى الأبد

سلفاكير: اتفاق السلام سينهي الحرب في جنوب السودان إلى الأبد
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان اليوم الأربعاء، إن اتفاق السلام الذي أبرم بين حكومته والمعارضة الشهر المنصرم بالخرطوم، "سينهي الحرب الدائرة في البلاد إلى الأبد".

العالم - افريقيا

جاء ذلك خلال اجتماعه مع حكام ولايات البلاد في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الاجتماع.

وأضاف ميارديت أن "الاتفاق سيقضي على ثقافة التمرد لأنه نص على بناء جيش قومي يمثل كافة المجموعات الاجتماعية".

وأشار أنه قدم العديد من "التنازلات" للمعارضة ووافق على توسعة الحكومة من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

وطالب الرئيس الجنوبي حكام الولايات الـ 32 بإيصال رسالة السلام إلى القواعد والجماهير في البلاد حتى يتعاونوا مع أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة.

ودعا إلى تنظيم حملة تضم كافة القطاعات للتعريف بأهمية اتفاقية السلام.

وناشد رئيس جنوب السودان حكام الولايات "تقبل تكلفة السلام وتضحياته التي قد تصل إلى فقدانهم مناصبهم على حساب المعارضة بموجب اتفاقية تقسيم السلطة".

ونهاية الشهر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).

ووقع على الاتفاق ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، إضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
 

روابط ذات صلة

رئيس جنوب السودان يصدر عفواً عن زعيم المتمردين

السلام في جنوب السودان يوفر 3 مليار دولار سنويا

اتفاقية الخرطوم تقلب صفحة جديدة بين الخصمين بجنوب السودان+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سلفاكير: اتفاق السلام سينهي الحرب في جنوب السودان إلى الأبد

المجتمعون قد يتجهون نحو حل المجلس التشريعي الفلسطيني+فيديو

السفير الإيراني يتشاور مع المندوب الأممي الخاص في الشأن العراقي

"تويتر" يطرح نسخة "استثنائية" في 7 دول عربية

هيئة الانتخابات التونسية بين الخلاف الداخلي واستحقاقات 2019

عمليات واقتحام وسيطرة على عدد من المواقع بنجران وعسير

مولودة ابتلعت أختها.. جراحة نادرة في مصر (صور)

شباب ايران يحرزون المركز الثاني بكأس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

قلق أممي إزاء طرد نازحي الطوارق من مخيم بطرابلس الليبية

زاخاروفا: تصريحات السفير الأمريكي حول إيران "غير ملائمة"

ماذا عرض ماكرون على العاهل الأردني بشأن سوريا؟

بالصور؛ عودة الأهالي إلى منازلهم في عدة قرى بريف القنيطرة

الحلم يتحقق.. السفر عبر الزمن إلى الماضي أصبح ممكنا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

قطر تستثمر 15 مليارد دولار في تركيا

بالفيديو.. رد فعل أردوغان لحظة وصول أمير قطر

بعد زيادة الشكاوى.. "يوتيوب" يحذف إعلان فيلم رعب

بالفيديو.. مشاهد اولية لجريمة للعدوان السعودي في حجة

الإعدام لشبيه "صدام" في الولايات المتحدة

الأکثر مشاهدة