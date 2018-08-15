سلفاكير: اتفاق السلام سينهي الحرب في جنوب السودان إلى الأبد

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جاء ذلك خلال اجتماعه مع حكام ولايات البلاد في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الاجتماع.

وأضاف ميارديت أن "الاتفاق سيقضي على ثقافة التمرد لأنه نص على بناء جيش قومي يمثل كافة المجموعات الاجتماعية".

وأشار أنه قدم العديد من "التنازلات" للمعارضة ووافق على توسعة الحكومة من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

وطالب الرئيس الجنوبي حكام الولايات الـ 32 بإيصال رسالة السلام إلى القواعد والجماهير في البلاد حتى يتعاونوا مع أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة.

ودعا إلى تنظيم حملة تضم كافة القطاعات للتعريف بأهمية اتفاقية السلام.

وناشد رئيس جنوب السودان حكام الولايات "تقبل تكلفة السلام وتضحياته التي قد تصل إلى فقدانهم مناصبهم على حساب المعارضة بموجب اتفاقية تقسيم السلطة".

ونهاية الشهر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).

ووقع على الاتفاق ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، إضافة إلى الأحزاب السياسية الأخرى.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.

