البث المباشر
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري انتشرت في قريتي بئر عجم وبريقة لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها
محمد عبدالسلام: نحن نؤيد المصالحة اليمنية ونؤكد أن اليمن يتسع للجميع
محمد عبد السلام: استهداف مطار أبوظبي كانت عملية ناجحة وسقط 14 جريحا خلالها وأحدثت تدميرا داخل المطار
محمد عبد السلام: الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معنا
محمد عبد السلام: ما قدمه السيد عبدالملك بدر الدين بشأن ميناء الحديدة أسقط عن العدوان مبررات استهدافه
محمد عبد السلام :الكيان الإسرائيلي نشط وقلق بمعركة الساحل الغربي ودول العدوان كانت تراهن على تحقيق انجاز هناك
مراسل العالم : إعلام العدوان السعودي يعترف بمقتل ضابط سعودي برتبة نقيب يدعى عريعر بندر العريعر في جبهات الحدود بنيران الجيش واللجان الشعبية
محمد عبد السلام: "القاعدة" و "داعش" تتواجد ضمن قوى العدوان التي تقاتل في مناطق الساحل الغربي
محمد عبد السلام: المشاورات المقبلة هي عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات حول الحلول الجادة
محمد عبد السلام:لا نراهن على الأمم المتحدة في إيقاف المجازر ورهاننا على الشعب اليمني والشعوب الحرة

بوتين: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر

بوتين: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الى مدينة فلاديفوستوك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

العالم - أوروبا

وقال بوتين خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي: "في بداية اللقاء أود التأكيد على أن علاقاتنا تتطور كما كنا نخطط، وكل شيء يمشي وفقا للخطة الموضوعة، وذلك بفضل الموقف الفعال لصديقنا الطيب الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وتابع بوتين: "ننتظر زيارته في شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى فلاديفوستوك، ومن ثم سنشارك معا في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي الشرقي".

وأشار بوتين، إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين للنصف الأول من عام 2018 ارتفع بنسبة 50 بالمئة، مضيفا "في العام الماضي، كان حجم تداولنا 87 مليار يورو ، وخلال النصف الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 50 بالمئة، وهذا العام من المرجح أن نصل إلى حد — 100 مليار دولار".

وتطرق بوتين إلى موضوع زيارته إلى الصين، وقال في هذا الصدد "من جانبنا، نتذكر مدى الدفء بالمعنى الحرفي للكلمة، استقبلتمونا بطريقة ودية، في الصين في يونيو/حزيران من هذا العام، يمكنني القول تقريبا بطريقة عائلية، سنحاول رد الجميل للرئيس شي جين بينغ، لا أعرف كيف سنفعل هذا، ولكننا نريد فعل ذلك حقا".

ونقل بوتين إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب التمنيات. 

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، أن الجانب الصيني أكد مشاركة الرئيس شي جين بينغ في المنتدى الاقتصادي الشرقي، ومن المتوقع أن يكون الزعيم الصيني الضيف الرئيسي في المنتدى. وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية على جزيرة "روسكي" في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سفن حربية روسية تصل الجزائر

روسيا تسعى للتجارة مع تركيا بالعملات الوطنية

الخارجية الروسية: مسكو تأمل بتطبيع العلاقات مع اليونان

روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بوتين: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر

بالفيديو...العراق: دعوات للابتعاد عن التحالفات الطائفية في تشكيل الكتلة الأكبر

اليمن : المجلس السياسي الأعلى يقر التمديد للرئيس المشاط

بالصورة.. شجرة في القدس أقدم من تاريخ أمريكا بألف سنة

حديث عن فتح معبر أبو الضهور غدا الخميس لخروج المدنيين

ظريف: وثيقة بحر قزوين الأخيرة جيدة وتحفظ مصالح إيران

ليبيا.. الصراع الإيطالي الفرنسي والتدخل الأمريكي

عباس يرفض مجددا أي صفقة أميركية للسلام مع الصهاينة

علاج مطور قد يمنع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر!

الإعلام الاسرائيلي يستنفر بعد متابعته خطاب السيد نصر الله

بالفيديو.. الجيش السوري يتقدم في بادية السويداء

سفن حربية روسية تصل الجزائر

هل ترضخ الهند للحظر الاميركي على ايران؟

ميركل وأردوغان يتفقان على "تعزيز التعاون" بين البلدين

العراق.. الشخصيات الاوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة

اليابان تستعد لكارثة طبيعية وتخلي جزيرة كاملة!

عطوان: لماذا نناشد سعد الحريري الاخذ بنصيحة السيد نصر الله بأسرع وقت ممكن؟

سلفاكير: اتفاق السلام سينهي الحرب في جنوب السودان إلى الأبد

المجتمعون قد يتجهون نحو حل المجلس التشريعي الفلسطيني+فيديو

السفير الإيراني يتشاور مع المندوب الأممي الخاص في الشأن العراقي

الأکثر مشاهدة