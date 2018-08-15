بوتين: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر

العالم - أوروبا

وقال بوتين خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي: "في بداية اللقاء أود التأكيد على أن علاقاتنا تتطور كما كنا نخطط، وكل شيء يمشي وفقا للخطة الموضوعة، وذلك بفضل الموقف الفعال لصديقنا الطيب الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وتابع بوتين: "ننتظر زيارته في شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى فلاديفوستوك، ومن ثم سنشارك معا في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي الشرقي".

وأشار بوتين، إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين للنصف الأول من عام 2018 ارتفع بنسبة 50 بالمئة، مضيفا "في العام الماضي، كان حجم تداولنا 87 مليار يورو ، وخلال النصف الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 50 بالمئة، وهذا العام من المرجح أن نصل إلى حد — 100 مليار دولار".

وتطرق بوتين إلى موضوع زيارته إلى الصين، وقال في هذا الصدد "من جانبنا، نتذكر مدى الدفء بالمعنى الحرفي للكلمة، استقبلتمونا بطريقة ودية، في الصين في يونيو/حزيران من هذا العام، يمكنني القول تقريبا بطريقة عائلية، سنحاول رد الجميل للرئيس شي جين بينغ، لا أعرف كيف سنفعل هذا، ولكننا نريد فعل ذلك حقا".

ونقل بوتين إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب التمنيات.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، أن الجانب الصيني أكد مشاركة الرئيس شي جين بينغ في المنتدى الاقتصادي الشرقي، ومن المتوقع أن يكون الزعيم الصيني الضيف الرئيسي في المنتدى. وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية على جزيرة "روسكي" في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر.