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بعد ان وصفها بعدو الشعب.. مئات الصحف الأميركية تهاجم ترامب

بعد ان وصفها بعدو الشعب.. مئات الصحف الأميركية تهاجم ترامب
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

رداً على وصف الرئيس دونالد ترامب لبعض المؤسسات الإعلامية بأنها عدو الشعب الأمريكي، تعهدت أكثر من 300 صحيفة أمريكية بنشر مقالات افتتاحية، اليوم الخميس، للدفاع عن حرية الصحافة، في الولايات المتحدة.

العالم - الاميركيتان

ونظمت صحيفة (ذا بوسطن جلوب) الحملة التي انضمت إليها صحيفة (نيويورك تايمز) وصحف أصغر بعضها في ولايات فاز فيها ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واتهم مجلس تحرير صحيفة (ذا بوسطن جلوب) في مقال نشر على الإنترنت أمس الأربعاء، ترامب بشن “هجوم مستمر على الصحافة الحرة”.

وجاء في المقال: "إن عظمة أمريكا تعتمد على دور الصحافة الحرة في قول الحقيقة لأصحاب النفوذ.. ووصم الصحافة بأنها عدو الشعب هو أمر غير مسبوق، إذ يشكل خطرًا على الميثاق المدني الذي نشترك فيه منذ أكثر من قرنين من الزمان".

ووصف ترامب، الذي يتعامل مع وسائل الإعلام في بعض الأحيان كما لو كانت حزبًا معارضًا، تقارير منتقدة بأنها "أخبار كاذبة".

ومن الأمثلة على ذلك تغريدة ترامب على تويتر في فبراير/ شباط 2017 حيث قال: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن.بي.سي نيوز، إيه.بي.سي، سي.بي.إس، وسي.إن.إن) ليست عدًوا لي بل هي عدو للشعب الأمريكي".

 

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