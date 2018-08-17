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44 حالة وفاة بسبب الايبولا في الكونغو الديموقراطية

44 حالة وفاة بسبب الايبولا في الكونغو الديموقراطية
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

سجلت في الإجمال 78 إصابة بالحمى النزفية ايبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تسبب الوباء بـ44 وفاة، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الصحية الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية.

العالم - افريقيا

واستأثر الوباء باهتمام أعلى السلطات الصحية العالمية وزار البلد مسؤول كبير في مركز المراقبة والوقاية من الأمراض الأميركي، وفق وزارة الصحة.

وبين الإصابات 51 مؤكدة و27 مرجحة، في حين يجري التحقق من 24 حالة مشتبه بها، وفق المصدرين.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف طارق جاساريفيتش "نتوقع  إصابات جديدة".

سجلت أولى الإصابات جراء الموجة الجديدة في 1 آب/أغسطس، وأحصيت 41 من الوفيات في محافظة كيفو الشمالية التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من عشرين عاماً، والثلاث الباقية في محافظة ايتوري المجاورة.
 

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