موسكو بصدد ارسال دفعة ثانیة من الوقود النووی الى ایران

العالم - ايران

وأعلنت الخارجیة الروسیة، في بیان أصدرته الجمعة، وفق ما اوردته 'روسیا الیوم' أن روسیا تواصل وبصورة منتظمة تنفیذ كافة الالتزامات المشار إلیها في الاتفاق النووي، حیث تشرف شركة 'روس آتوم' الحكومیة الروسیة للطاقة الكهرذریة على تنفیذ سلسلة من المشاریع من شأنها ضمان تنفیذ شروط الصفقة النوویة.

وأكدت الوزارة أن التعاون بین روسیا وإیران یأتي في سیاق الاستخدام السلمي للطاقة النوویة ومع الاحترام التام لبنود الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتحت رقابة منظمة حظر الأسلحة النوویة.

ومن بین تلك المشاریع العمل المشترك على إعادة هیكل مجمعین لأجهزة الطرد المركزي في منشأة 'فوردو' التي سبق أن جري فیها تخصیب الیورانیوم، وذلك لتحویلها إلى إنتاج النظائر المستقرة التي ستستخدم للأغراض المدنیة، الصناعیة والطبیة.

واضاف البیان، تخزن فی الأراضي الروسیة كمیات من الوقود النووي تحتوي على الیورانیوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% لتلبیة احتیاجات مفاعل طهران للأبحاث. ویتم تسلیمها لإیران بدفعات لا یتجاوز وزنها 5 كغم، بطلب من الجانب الإیراني وبعد الحصول على تأكید من منظمة حظر الأسلحة النوویة بشأن استیفاء كل الشروط اللازمة لذلك.

وأوضحت الخارجیة الروسیة أن الدفعة الأولى من ذلك الوقود نقلت لإیران مطلع العام 2017، ویتم الآن التحضیر لإرسال الدفعة الثانیة.

وأكدت موسكو استعدادها لمساعدة الحكومة الإیرانیة في التعامل مع فوائض الیورانیوم المنخفض التخصیب والذي لا یسمح لطهران بأن تزید احتیاطیاته علي 300 كغم.