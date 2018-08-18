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رد صيني صارم على تقرير البنتاغون الاخير

رد صيني صارم على تقرير البنتاغون الاخير
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصفت وزارة الدفاع الصينية تقرير البنتاغون حول تطوير جيش جمهورية الصين الشعبية بأنه سخيف.

العالم أسيا و الباسفيك

وجاء في البيان: "أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 17 أغسطس، تقريرا عن حالة التطور العسكري الصيني، إن هذه الوثيقة تشوه الخطط الاستراتيجية لبكين، وفيها مبالغة لما يسمى بـ"التهديد العسكري من الصين"، كما يدور تفكير سخيف حول حالة العلاقات بين بكين وتايبيه (عاصمة تايوان).

وتم التأكيد على أن الصين تعبر بخصوص ذلك عن احتجاج شديد وأرسلت خطابا قاسيا للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وهي تساهم بشكل دائم في السلام العالمي وحامية للنظام العالمي.

وأضافت أن تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي.    

هذا وقد أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، تقريرا عن الجيش الصيني، والذي يفترض، أن الصين تقوم بتدريب قواتها المسلحة على "ضرب أهداف أمريكية أو في دول حليفة لها.

وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأميركا، بسبب التجارة، وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.

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