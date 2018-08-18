بوتين يتسبب في تأجيل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية

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وذكرت قناة "أوي 24" بأن الحفل كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو لكن تم تأجيله لبعض الوقت بسبب تأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة عشر دقائق. وقد تم إغلاق الطريق الرئيسي خصيصا لتسهيل حركة موكب بوتين. وقام بوتين حال وصوله إلى حفل الزفاف بإهداء كاينسل باقة من الورود.

ومن بين ضيوف الحفل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونائب المستشار هاينز كريستيان شتراخ وزوجته، وزير الدفاع ماريو كوناسيك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو وآخرين.

وبعد حفل الزفاف، سيسافر بوتين إلى برلين، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.