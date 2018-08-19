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مستشار أردوغان يتحدث عن منافع "الإمبراطورية التركية الروسية"

مستشار أردوغان يتحدث عن منافع
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

في إشارة تركية جديدة إلى أهمية دور روسيا في سياسة أنقرة الخارجية، أعلن أحد كبار مستشاري الرئيس التركي أن بلاده لن تتراجع أبدا عما وصفه بفكرة "الإمبراطورية التركية الروسية".

العالم - تركيا

وأضاف يكيت بولوت المستشار الاقتصادي للرئيس التركي، في تصريحات تلفزيونية هذا الأسبوع، أنه "لو تحالف الأتراك مع الروس عام 1854 خلال الحرب بين روسيا من جهة، وتحالف بريطانيا وفرنسا وتركيا من جهة، لكان شعبا البلدين يتجولان على سواحل نورماندي في فرنسا حاملين قواميس تركية روسية".

وأكد بولوت أن العلاقة التركية الروسية يتم إعادة كتابتها، وأن هذه العلاقة "قد تمتد إلى اليابان"، وذلك في ظل حملة الضغط الاقتصادي السياسي التي تشنها واشنطن ضد البلدين، وأضاف: "الجميع أدرك أن الولايات المتحدة تطعمهم الدولار كطعم صناعي. العالم بأسره وتركيا أدرك أنه يتوجب الاتحاد ضد هذا. الأمريكيون ليسوا أحرارا بل أكثر شعوب العالم قمعا".

وحث بلوت المواطنين الأتراك على استخدام محرك بحث الإنترنت Yandex الروسي بدلا من Google الأمريكي.

وعبر بولوت عن ثقته أيضا بأن بلاده ستربح الحرب الاقتصادية، واعتبر أنه "لم يسبق أن اقتربت تركيا بهذا القدر من تحررها من الاستعمار منذ 200 عام حتى أثناء حرب الاستقلال"، مذكّرا بأن رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس تم شنقه لمعارضته الاستعمار الأمريكي والخضوع له.

وجاءت تصريحات بولوت في الوقت الذي ساهمت فيه الضغوط والعقوبات الأمريكية ضد أنقرة في انهيار سعر صرف الليرة التركية، ما أرغم أنقرة على تكثيف الجهود على أكثر من مسار إقليمي ودولي لمعالجة حالتها الاقتصادية.

 

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