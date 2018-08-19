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كم عدد الأمريكيين المعتقلين لدى تركيا؟

كم عدد الأمريكيين المعتقلين لدى تركيا؟
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

زعمت صحيفة تركية أن القس برونسون ليس الأمريكي الوحيد المحتجز في تركيا، وأن أنقرة تعتقل 12 مواطنا آخرين، وثلاثة مواطنين أتراك يعملون في السفارة الأمريكية.

العالم - تركيا

وبحسب صحيفة زمان التركية، تشير مصادر إلى أن هناك العشرات من المواطنين الأمريكيين الذين صدر في حقهم قرارات ترحيل، واحتجاز، واعتقال، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة عامين تقريبا، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

وتابعت الصحيفة، طالب المسؤولون الأمريكان نظرائهم الأتراك، بالإفراج عن مواطنيهم المعتقلين لدى أنقرة خلال زيارة وفد دبلوماسي تركي على رأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، الأسبوع الماضي إلى واشنطن، من أجل البحث في ملف القس برونسون.

 وأشارت الصحيفة إلى، أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قالت، إن اللقاء لم يكن للبحث في ملف برونسون فقط، وإنما في ملفات جميع المواطنين الأمريكان المعتقلين في تركيا الذين بينهم العاملون في السفارة الأمريكية لدى تركيا.

وعلقت نويرت على التطورات التي تنتظرها الإدارة الأمريكية، قائلة: "إن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو عودة برونسون والعاملين المحليين بالسفارة الأمريكية لدى تركيا، وكذلك المواطنين الأمريكان إلى بيوتهم" حسب الصحيفة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة، أن أغلب هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسيتين التركية والأمريكية، وجميعهم تم اعتقاله نتيجة تحقيقات ذات صلة بمحاولة الانقلاب في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 2016.

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