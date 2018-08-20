القبض على "سفاح داعش" في سيناء

العالم - مصر

وتم إلقاء القبض على "السفاح" بعد رصد مكافأة بقيمة مليوني جنيه لمن يسهم في اعتقاله.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن رجال القبائل ألقوا القبض على بلال برهوم الشهير بـ"بلال الدن" أو "سفاح داعش"، من خلال بعض الوسطاء الوطنيين، الذين تواصلوا مع أحد التكفيريين، أحد زملاء الدن، لنصب فخ له، وتم القبض عليه في منطقة المزحلف التابعة لـ(شيبابنة) جنوب رفح والشيخ زويد.

ويعكف اتحاد قبائل سيناء على خطة للقبض على 5 قيادات أخرى للتنظيم بالتعاون مع أجهزة الجيش والشرطة، بحسب البيان.

بدوره، قال رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني، إن سفاح "داعش" اعترف بتفاصيل كثيرة تتعلق بالتنظيم الإرهابي بعد استجوابه، مبيناً أن اتحاد قبائل سيناء دفع مليوني جنيه للوسطاء الذين سلموه، كما أشار إلى أن "أي شخص يدلي بمعلومات تقود للقبض على أي من قيادات التكفيريين سيحصل على مليوني جنية مكافأة فورية".

وتشهد قبائل محافظة شمال سيناء المصرية صراعاً مع تنظيم أنصار “ولاية سيناء"المبايع لتنظيم "داعش" في ما يبدو تصدراً من القبائل للمشهد، بغطاء من النظام، بعد فشل قواته في إنهاء تواجد التنظيم في المحافظة التي تشهد هجمات متكررة.