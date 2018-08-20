قيادي تكفيري يكشف مخططات لضرب اقتصاد مصر

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وأكد التكفيري السابق بحسب الفيديو أن المخطط يهدف لضرب المصانع والعمال والسائقين، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، حيث يكشف الفيديو أن هذا القيادي التكفيري يسمى بلال البراهمة وشهرته "الدن"؛ تم تسليمه عن طريق أحد العناصر التكفيرية.

ويكشف الفيديو اعترافات القيادي بلال الدن شقيق التكفيري القيادي عبد الرحمن الذي أجرى المقابلة مع قناة الجزيرة، حيث قال القيادي التكفيري التائب في اعترافاته، إن اسمه بالكامل "بلال محمد حمدان البراهمة"، مواليد عام 1979؛ من مدينة خان يونس؛ ويسكن في رفح بسيناء.

وقال: " لدي 7 اخوة هم عبد الكريم، وحمدان، وعبد الله، وعبد الرحمن، وإسماعيل، وسليمان"؛ مشيرا إلى أن عبد الرحمن مطلوب أيضا ويسكن في العريش؛ ولقبه "سهم 4 أو سيف 4".

واعترف بلال البراهمة بالتخطيط مع مخابرات معادية لاختطاف أجانب، موضحا: "قالوا من الممكن أن نساعدك في عملية اختطاف أجانب نرسلهم إلى مصر، موضحا أن هدفهم استهداف المصالح الاقتصادية في سيناء وقتل عمال المصانع وسرقة سياراتهم."