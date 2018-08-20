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ترامب سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا..

ترامب سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا..
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، إنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا.

العالم - الاميركيتان

وحسب (رويترز) أوضح ترامب إنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا، إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا.

وحول الصين واوروبا وتركيا، اتهم ترامب الصين وأوروبا بالتلاعب في عملاتهما، فيما اكد انه "لن تكون هناك تنازلات" مع تركيا بشأن القس الأميركي المحتجز.

وحول البنك المركزي الأميركي، أبلغ ترامب (رويترز) في مقابلة بأنه يعتقد أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يكون أكثر استيعابا، وانه "غير سعيد جدا" برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لرفعه أسعار الفائدة.

وكان ترامب عين باول العام الماضي في المنصب خلفا لجانيت يلين. وعلق في المقابلة قائلا "لست سعيدا للغاية برفعه أسعار
الفائدة. لا لست سعيدا".

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