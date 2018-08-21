وفد عراقي يتجه إلى واشنطن.. والسبب ايران!

العالم - العراق

وأشار المسؤولون إلى أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية، إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران" خسبما أفادت رويترز.

وقالوا إن "الحكومة العراقية تخطط لطلب إعفاء من واشنطن"، مؤكدين أن ذلك "سيحدث قريبا"، في حين امتنع مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التعليق على صحة هذه المعلومات.

وفي حال جرى تنفيذ الطلب العراقي، سيتمثل ذلك تغيرا لافتا في الأساليب السياسية التي يتبعها العبادي، والذي قال في البداية إن "بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية"، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه، وكذلك من القادة الإيرانيين.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.

يشار إلى أن العراق يستورد مجموعة كبيرة من السلع من إيران، وتشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات؛ وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في آذار/ مارس الماضي، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.

كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام الماضي، ويقول المسؤولون إنهم "يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي، وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع".