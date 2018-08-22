هذا ما قاله بولتون عن موقف روسيا حول انسحاب ايراني من سوريا

العالم - الاميركيتان

وقال بولتون، إن واشنطن لديها ذراعا في المفاوضات مع موسكو، لأن "روسيا عالقة هناك في سوريا في الوقت الراهن".

وأضاف "أنا لا أعتقد أنهم يريدون البقاء هناك، وأعتقد أن أنشطتهم الدبلوماسية المتعصبة في أوروبا تظهر، أنهم يريدون العثور على أحد ما بعد، على سبيل المثال، من سيتكبد الإنفاق على إعادة بناء سوريا ويمكنهم تحقيق أو عدم تحقيق النجاح في ذلك ".

وأشار الى انه "لا تفاهم بين واشنطن وموسكو حول خطط الأسد لاستعادة إدلب من المسلحين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سترد بشكل حازم على أي استخدام للكيميائي في إدلب".

وأشار إلى نيته بحث ما يمكن لواشنطن وموسكو فعله لتسوية الأزمة السورية مع نظيره الروسي.

واضاف ان بوتين أبلغنا أن روسيا لا يمكنها تحقيق انسحاب إيراني من سوريا.

وأكد كذلك أن "وجود إيران وداعش في سوريا يفرض على واشنطن إبقاء قواتها هناك".

وقال ان"إننا سوف نرى، على ماذا نحن والآخرون يمكن أن نتفق في موضوع حل النزاع في سوريا. ولكن هناك شرط مسبق واحد هو خروج القوات الإيرانية والرجوع إلى إيران".

مضيفا " إن مصلحتنا في سوريا هي القضاء التام على الخلافة داعش المحظورة في روسيا، والتعامل مع التهديد المستمر لإرهاب داعش والمخاوف حول وجود الفصائل والقوات النظامية الإيرانية ".

وفي الشأن التركي قال بولتون إن الأزمة مع تركيا قد تنتهي في حال "تصرفت أنقرة كعضو في حلف الناتو وأطلقت سراح القس أندرو برونسون"، مؤكدا أن "ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي".