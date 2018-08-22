الكيماوي ذريعة لتدخل "الثلاثي" في إدلب

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وأعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء أي هجوم عسكري في إدلب والعواقب الإنسانية المترتبة عليه.

مشيرة الى احتمال استخدام الأسلحة الكيمياوية، وأكدت الدول الثلاث أن موقفها من استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيمياوية لم يتغير، بحسب تعبيرها.

وتابعت انه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية ، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في نيسان/ أبريل غارات جوية على أهداف سورية بذريعة هجوم كيمياوي في بلدة دوما بريف دمشق.