حكم إنجليزي يتحدث عن أداء محمد صلاح أمام كريستال بالاس

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وتعرض صلاح لاتهامات بادعاء السقوط، في اللقطة التي احتسبت ركلة جزاء لصالحه، وساهمت في خروج ليفربول فائزا من الموقعة بهدفين دون رد.



وقال كلاتينبيرج، في معرض تحليله للأمر، لصحيفة "ديلي ميل"، إن قرار الحكم كان صائبا، وإن أوليفر كان في الموقع المناسب لرؤية المشهد.



وأضاف: "عندما رأى أوليفر، ساكو وهو يشدّد خناقه على صلاح، فكّر هل سيحدث هناك احتكاك؟ وكان هناك احتكاك بالفعل".



وتابع: "كحكم، تضع في عين الاعتبار، حقيقة أن صلاح لن يدّعي السقوط، في حال حصل على فرصة للتسجيل".



واستطرد: "الأمر كان مماثلا بالنسبة لواقعة الطرد، صلاح كان منفردا بالمرمى خارج المنطقة، لم يكن ليسقط دون وجود احتكاك، صلاح كان يركض بسرعة، كان الأمر كافيا لإفقاد توازنه".



وأتم: "لو حدثت المخالفة داخل منطقة الجزاء، لكانت البطاقة الصفراء واحتساب ركلة جزاء القرار الأمثل، لكنّها حدثت خارج المنطقة، لذلك تقرر منح البطاقة الحمراء مع ركلة حرة".