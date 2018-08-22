البث المباشر

حكم إنجليزي يتحدث عن أداء محمد صلاح أمام كريستال بالاس

حكم إنجليزي يتحدث عن أداء محمد صلاح أمام كريستال بالاس
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرج، أن زميله مايكل أوليفر، كان محقًا في احتساب ركلة جزاء للمحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد إعاقته من قبل مدافع كريستال بالاس مامادو ساكو، في لقاء الفريقين، الاثنين الماضي، في إطار الدوري الإنجليزي.

العالم - رياضة

وتعرض صلاح لاتهامات بادعاء السقوط، في اللقطة التي احتسبت ركلة جزاء لصالحه، وساهمت في خروج ليفربول فائزا من الموقعة بهدفين دون رد.

وقال كلاتينبيرج، في معرض تحليله للأمر، لصحيفة "ديلي ميل"، إن قرار الحكم كان صائبا، وإن أوليفر كان في الموقع المناسب لرؤية المشهد.

وأضاف: "عندما رأى أوليفر، ساكو وهو يشدّد خناقه على صلاح، فكّر هل سيحدث هناك احتكاك؟ وكان هناك احتكاك بالفعل".

وتابع: "كحكم، تضع في عين الاعتبار، حقيقة أن صلاح لن يدّعي السقوط، في حال حصل على فرصة للتسجيل".

واستطرد: "الأمر كان مماثلا بالنسبة لواقعة الطرد، صلاح كان منفردا بالمرمى خارج المنطقة، لم يكن ليسقط دون وجود احتكاك، صلاح كان يركض بسرعة، كان الأمر كافيا لإفقاد توازنه".

وأتم: "لو حدثت المخالفة داخل منطقة الجزاء، لكانت البطاقة الصفراء واحتساب ركلة جزاء القرار الأمثل، لكنّها حدثت خارج المنطقة، لذلك تقرر منح البطاقة الحمراء مع ركلة حرة".

روابط ذات صلة

المصري صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

هدف أول لصلاح برباعية ليفربول في مرمى وست هام

رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. محامي ترامب السابق يعترف ويهز عرش الرئيس

صالحي : بريطانيا ستساهم في تطوير مفاعل أراك الإيراني

العراف بولتون يفسر احلام ترامب!

روسيا تزوّد سوريا بمنظومة إلكترونية لتخطيط المدن

 بعد وقف إصدار التأشيرات للقطريين.. كاتب قطري يهاجم ملك البحرين..

سباق سعودي نحو التطبيع وسط ترحيب صهيوني

الجزائر...هذا ماجاء في برقية بوتفليقة لملك المغرب

وسط أجواء من الأمن والاستقرار.. بالصور.. أهالي درعا يعيشون فرحة عيد الأضحى 

الدمى واللعب المحشوة تساعد المصابين بالخرف

اكتشاف علمي، يقضي على شبح الجوع

الامن الاقليمي.. متطلبات وهواجس ودور ايراني لتحقيقه

تكبيرات العيد خلال زيارة عائلات الاسرى لابنائهم الفلسطينيين بالسجون+فيديو

هذا ما طالب به الحراك الشعبي في المغرب

شاهد..صورة مذهلة لكوكب الغيوم!

بشروط قاسية.. الاحتلال يفرج عن مدير قناة القدس علاء الريماوي

العراق والكويت يعتزمان دراسة تطوير حقول النفط المشتركة

غضب واسع من عرض داعشى للاطفال في اندونيسيا ...إليكم التفاصيل

زعيم تيار الحكمة يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية

طائر يحطم مقاتلة حديثة جنوبي السويد

واشنطن تعلن مقتل "أخطر" سعودي بتنظيم القاعدة (صورة)

الأکثر مشاهدة