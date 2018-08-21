المصري صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا

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ووفقًا لموقع اليويفا، فإن الثلاثي، صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن الاعلان عن الاسم الفائز سيكون 30 أغسطس / آب الجاري بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بالإمارة الفرنسية موناكو.

وأوضح (يويفا) أن اختيار الثلاثي جاء بناءً على تصويت 80 مدربًا شاركوا في بطولتي أوروبا بواقع 32 مدرب لدوري الأبطال، و48 للدوري الأوروبي، بالإضافة لـ 55 صحفيًا.

ويمتلك الثنائي رونالدو ومودريتش حظوظًا أكبر للفوز بالجائزة بعد أن توجا بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي مع الريال على حساب ليفربول في النهائي.