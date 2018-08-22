البث المباشر
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على نقاط وتجمع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية التحيتا بالساحل الغربي
مراسل العالم: قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من تطهير سوق منطقة الجبلية بالكامل
مراسل العالم: تدمير 3 آليات للجيش السعودي ومصرع اكثر 5 جنود خلال كمين محكم نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية
لافروف: كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا من دون إذن دمشق عليها أن تغادر
مصرع القيادي المرتزق سيف احمد صالح العمري الحجوري المكنى "ابوسعد الحجوري" بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة علب
طيران العدوان السعودي يشن غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية
منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب حول القدس لا قيمة لها
محامي مايكل كوهين: موكلي مستعد لتقديم معلومات إضافية لفريق مولر
مراسل العالم: استمرار خروج المدنيين من ريف ادلب الجنوبي الشرقي عبر معبر ابو الضهور الى مناطق الدولة السورية لليوم الثالث على التوالي
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان عبر مركز جديدة يابوس الحدودي

حماس تعلق على تصريحات ترامب وتصفها بأنها "وقحة وخطيرة"

حماس تعلق على تصريحات ترامب وتصفها بأنها
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ووصفتها بأنها "وقحة وخطيرة".

العالم - فلسطين

وقال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر موقع "تويتر" يوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات وقحة وخطيرة.

وأكد أن الرد عليها يجب أن يكون بسحب السلطة اعترافها بالاحتلال وإلغاء الشراكة الأمنية معه وقطع العلاقات والاتصالات الأمنية مع الإدارة الأميركية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أدانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولاية فرجينيا، واعتبرتها "لا قيمة لها".

وأفاد ترامب في كلمة له أمام اجتماع في ولاية فرجينيا: "لقد سحبنا القدس من طاولة البحث لتفادي إثارة إشكاليّة الاعتراف بالقدس كعاصمة، لذلك قلت "دعونا نزيحها عن الطاولة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "إسرائيل" مطالبة بدفع "ثمن كبير" في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مقابل قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.

وخلال خطابه امس، وصف ترامب  قراره المتعلق بالقدس بالجيد إذا ما كان للسلام مع الفلسطينيين أن يتحقق في يوم ما.

ووعد ترامب السلطة الفلسطينية بمكافأة "جيدة جدا" مقابل نقل السفارة، وقال "جاء دورها هذه المرة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

روابط ذات صلة

شاهد.. محامي ترامب السابق يعترف ويهز عرش الرئيس

هكذا روسيا تعلق على شروط ترامب لرفع العقوبات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الطيران السعودي يستهدف منزل مواطن يمني بغارتين

روسيا: أمريكا تعرقل مكافحة الإرهاب بادلب وترفض كل ماهو إيجابي لسوريا

عطوان يتسائل: هل سيكون تحذير بولتون من استخدام الكيمائي في أدلب تكراراً لسيناريو خان شيخون؟

هجوم واسع على «القرضاوي» بعد دعوته لمقاطعة «الحج»

الكرملين يرد على تصريحات بولتون

بالصور.. جداريات الحج في انتظار حجاج صعيد مصر!!

عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان

خمسة نشطاء سعوديين مهددون بالإعدام

تجربة القتال في سوريا تحسن سلاح "لفحة الشمس"

نيودلهي تسعى لمواصلة الصفقات النفطية مع ايران

بوتين : مستعدون لمناقشة تحليق الطائرات العسكرية مع الناتو لكنهم يرفضون

بولتون: "واشنطن لا تفكر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان"

بعوضة "النيل" القاتلة تحصد المزيد من الضحايا في أوروبا

تفاصيل جديدة حول اطلاق النار على السفارة الأميركية في أنقرة

حماس تعلق على تصريحات ترامب وتصفها بأنها "وقحة وخطيرة"

وزارة "القوى العاملة" المصرية: الكويت طلبت مستشارين من مصر للعمل بالجمارك

من هم ممولي الداعية اوكتار، الذي كان يحاضر بين الراقصات؟!

استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي

انفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيمل في هولندا

بوتين يؤيد عقد قمة اتحاد القطب الشمالي

الأکثر مشاهدة