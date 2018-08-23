البث المباشر
مراسل العالم : عملية هجومية للجيش واللجان على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة الضهرة بمديرية خب والشعف بالجوف ومصرع عدد منهم
مراسل العالم في الحديدة: شهداء وجرحى في غارات لطيران العدوان استهدفت سيارة تقل نازحين في مديرية الدريهمي
مراسل العالم : الجهات المختصة وخلال تمشيطها قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي تعثر على مشفى ميداني من مخلفات الإرهابيين يحتوي أدوية وتجهيزات طبية إسرائيلية الصنع
الأمم المتحدة: وكالة الأونروا تواجه عجزاً في ميزانيتها قدره 270 مليون دولار
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا لن تبقى دون رد
واشنطن تفرض رسوما جديدة على منتجات صينية وبكين ترد
“الخوذ البيضاء” تنسق مع الجماعات التكفيرية لفبركة هجوم كيميائي في إدلب
عهد التميمي توجه رسالة لحسن نصر الله
صور تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع صواريخ بسبب استمرار العقوبات
الأمم المتحدة تدعو إيطاليا إلى استقبال المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "ديتشوتي"

بالفيديو/ "أزمة كوهين" .. البيت الابيض يدخل منطقة الزلازل!

الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

رجح خبراء قانونيون أن يكشف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المزيد من الفضائح المتعلقة بماضي ترامب، اضافة الى التدخل الروسي المحتمل في الحملة الانتخابية، يأتي هذا في وقت تزداد احتمالات بدء تحقيقات مساءلة ترامب مباشرة في حال حاز الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي.

العالم - خاص بالعالم 

وترامب على موعد جديد من الفضائح السياسية والأخلاقية التي بدأت تعصف به في ظل اعترافات محاميه السابق مايكل كوهين.
كوهن وحسب خبراء قانونيون سيكشف قريباً عن فضائح متعلقة بماضي ترامب اضافة الى التدخل الروسي المحتمل في الحملة الانتخابية .  
وكان كوهن أقر امام المحققين بتهمة الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية عبر ترتيب دفعات مالية للتأثير على العملية الانتخابية وأنه دفع مبلغين ماليين لامرأتين لقاء لزومهما الصمت حيال علاقتهن مع الرئيس.
محامي كوهين "لاني ديفيس" ألمح الى ان موكله يمكن أن يكون مفيدا للادعاء العام في التحقيق المتشعب بشان التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لاسيما مع احتمال وجود تواطؤ من قبل فريق حملة ترامب مع روسيا للتأثير على الناخبين.
يأتي هذا في ظل نفي ترامب لهذه الإتهامات جملة وتفصيلاً حيث غرّد في هذا السياق متهكماً : "إذا كان أحدكم يبحث عن محام جيد، أوصي بشدة بألا تلجأوا إلى مايكل كوهين" لكنه في نفس الوقت أقر ضمنياً ببعض هذه الإتهامات عندما قال إن الأموال التي أقر كوهين بدفعها قبل الانتخابات لا تمثل انتهاكاَ لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
محاولات ترامب الإفلات من هذه الإتهامات لم تكن مقبولة مطلقا ً في الأوساط السياسية والقانونية بالولايات المتحدة، بل وتصاعدت حملة الانتقادات الموجهة للرئيس ترامب بهذا الشأن .
زعيمة الديمقراطيّين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت إنّ ما قاله كوهين يمثّل إدانة لترامب، مؤكّدة ضرورة فتح تحقيق في ما يقوم به الرئيس تجاه وزارة العدل.
إذن رئاسة ترامب في مهب الريح ودخلت منطقة الزلازل التي قد لا تنهي إقامته في البيت الأبيض فحسب بل قد تنهي مستقبله السياسي إلى الأبد خاصة إذا ما حاز الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، فمن شأن ذلك أن يزيد احتمالات بدء تحقيقات مساءلة ترامب مباشرة.

روابط ذات صلة

توقعات مندوب إيران في الأوبك بشأن سياسات ترامب النفطية

"كوهن" شاهد أساسي ضد ترامب وينقلب عليه

شاهد.. خطة اردوغان لمجابهة أمريكا ووقوع ترامب في الفخ

جنوب أفريقيا تطالب بتوضيح حول تغريدة ترامب عن مصادرة أراضي البيض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قاسمي ينصح اميركا بالعودة الى الاتفاق النووي

"بريتيش ايرويز" تعلق رحلاتها الى طهران

الجيش السوري يسيطر على 96% من مساحة الأراضي السورية

تركيا تطالب بمطار في كركوك وتخطط لفتح قنصلية فيها

بالفيديو/ "أزمة كوهين" .. البيت الابيض يدخل منطقة الزلازل!

مقتل قائد عسكري عراقي بتفجير غربي البلاد

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 39

بالصورة ...هذا ماعثر عليه الجيش السوري في ريف القنيطرة!

المفوضية الأوروبية تدعم إيران بحزمة مساعدات قيمتها 18 مليون يورو

تدويل ادارة الاقتصاد الليبى والإصلاح المالي

الاتحاد الأوروبي يوافق على معونة تنمية لإيران

أزمة طرح أرامكو.. ما أسباب تعثر القرار السعودي؟

رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعديل قانون "دبلن" للهجرة الداخلية

"طالبان" تقبل لأول مرة المشاركة في مفاوضات سلام بموسكو

بالصور/ مجهولون ينشرون ملصقات في الرقة.. وهذا ما جاء فيها!

بوروشينكو يعد بأن يصبح جيش أوكرانيا الأقوى في أوروبا!

روسيا تستقدم منظومات دفاع جوي جديدة إلى سوريا

اختراق علمي قد يحدث ثورة في عالم السفر الفضائي!

جيش الاحتلال يشكل وحدة "الدماغ" لمكافحة أنفاق المقاومة

أستراليا تعلق عمل برلمانها بعد موجة استقالات حكومية

الأکثر مشاهدة