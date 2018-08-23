بالفيديو/ "أزمة كوهين" .. البيت الابيض يدخل منطقة الزلازل!

العالم - خاص بالعالم

وترامب على موعد جديد من الفضائح السياسية والأخلاقية التي بدأت تعصف به في ظل اعترافات محاميه السابق مايكل كوهين.

كوهن وحسب خبراء قانونيون سيكشف قريباً عن فضائح متعلقة بماضي ترامب اضافة الى التدخل الروسي المحتمل في الحملة الانتخابية .

وكان كوهن أقر امام المحققين بتهمة الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية عبر ترتيب دفعات مالية للتأثير على العملية الانتخابية وأنه دفع مبلغين ماليين لامرأتين لقاء لزومهما الصمت حيال علاقتهن مع الرئيس.

محامي كوهين "لاني ديفيس" ألمح الى ان موكله يمكن أن يكون مفيدا للادعاء العام في التحقيق المتشعب بشان التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لاسيما مع احتمال وجود تواطؤ من قبل فريق حملة ترامب مع روسيا للتأثير على الناخبين.

يأتي هذا في ظل نفي ترامب لهذه الإتهامات جملة وتفصيلاً حيث غرّد في هذا السياق متهكماً : "إذا كان أحدكم يبحث عن محام جيد، أوصي بشدة بألا تلجأوا إلى مايكل كوهين" لكنه في نفس الوقت أقر ضمنياً ببعض هذه الإتهامات عندما قال إن الأموال التي أقر كوهين بدفعها قبل الانتخابات لا تمثل انتهاكاَ لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

محاولات ترامب الإفلات من هذه الإتهامات لم تكن مقبولة مطلقا ً في الأوساط السياسية والقانونية بالولايات المتحدة، بل وتصاعدت حملة الانتقادات الموجهة للرئيس ترامب بهذا الشأن .

زعيمة الديمقراطيّين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت إنّ ما قاله كوهين يمثّل إدانة لترامب، مؤكّدة ضرورة فتح تحقيق في ما يقوم به الرئيس تجاه وزارة العدل.

إذن رئاسة ترامب في مهب الريح ودخلت منطقة الزلازل التي قد لا تنهي إقامته في البيت الأبيض فحسب بل قد تنهي مستقبله السياسي إلى الأبد خاصة إذا ما حاز الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، فمن شأن ذلك أن يزيد احتمالات بدء تحقيقات مساءلة ترامب مباشرة.