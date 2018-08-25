البث المباشر
مراسل العالم في صعدة: قصف مدفعي سعودي يستهدف مناطق سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الظاهر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: تدمير 3 أطقم محملة بالمرتزقة بعبوات ناسفة في جبهة خب والشعف بالجوف ومصرع عدد منهم
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري تستهدف تحركات المجموعات الارهابية في قرية كفرزيتا بريف حماه الشمالي
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر مدرعة عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مراسل العالم في عسير عن مصدر عسكري : قنص 3 جنود سعوديين في رقابة العيروان بـالربوعة و مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين خلف رقابة العيروان واصابات مباشرة
مراسل العالم عن مصدر ميداني :إصابة مواطنين اثنين في سيارتهما بقناصة المرتزقة في منطقة العرسوم بمديرية صالة شرق مدينة تعز
مراسل العالم في صعدة: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية
مراسل العالم: استشهاد امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر غارة استهدفت منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية في صعدة.
جيزان: إطلاق صاروخي زلزال2 على موقع مشعل وموقع ملحمة السعوديين
مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تتقدم في الجرف الصخري باتجاه تل أبو غانم وتعثر على مستودعات أسلحة وتقضي على عشرات الإرهابيين.

بيان جديد من مصر بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته

بيان جديد من مصر بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت النيابة العامة المصرية، السبت، إن المعاينات أكدت سلامة كافة الأجهزة الموجودة بغرفة السائحين البريطانيين الذين توفيا، الأسبوع الماضي، بأحد الفنادق بمنتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر.

العالم - مصر

وأضافت النيابة، في بيان رسمي هو الثاني من نوعه بعد الواقعة، أن "لجنة ثلاثية، تضم أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، أجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة الموجودة بالغرفة التي كان يقيم فيها السائحان البريطانيان".

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة، وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة، ولا يوجد بها أي عيوب.

وكان جيمس كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (64 عاما)، التي كانت تعمل لدى شركة توماس كوك البريطانية المنظمة لرحلتهم إلى الغردقة في بريطانيا، توفيا الثلاثاء الماضي بفارق ساعات.

وفي بيان سابق، قالت النيابة العامة إن سبب الوفاة سيعلن بعد تشريح الجثتين، وإجراء الفحوص المعملية. وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال ابنتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاع السفارة البريطانية في القاهرة.

وأوضحت أنه "تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة، وقد أفاد تقرير الصفة التشريحية بعدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة، وقد تم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة، وسوف تعلن النتائج فور ورود نتائج الصفة التشريحية".

"لا شبهة جنائية"

وكانت وزارة السياحة المصرية أكدت، الجمعة، عدم وجود شبهة جنائية بشأن الوفاة، وأن "الأغلبية العظمي" من عملاء شركة "توماس كوك" البريطانية لتنظيم الرحلات اختاروا البقاء لاستكمال رحلتهم.

وقال مساعد وزيرة السياحة سراج الدين سعد، في بيان، إن الوزارة تنسق مع محافظة البحر الأحمر وشرطة السياحة والآثار لتتابع "عن كثب" تطورات الواقعة، وإنها شكلت مجموعة عمل "لمتابعة الموقف أولا بأول من الغردقة".

وأوضحت الوزارة أنه "طبقا للتقرير المبدئي للصحة بالمحافظة، فإن أسباب وفاة السائحين طبيعية، ولا توجد أية شبهة جنائية حولها".

وكانت شركة "توماس كوك" البريطانية لتنظيم الرحلات قالت إنها تجلي جميع عملائها، البالغ عددهم 301، من فندق في مدينة الغردقة على البحر الأحمر، وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها "غير واضحة".

لكن بيان وزارة السياحة قال إن الشركة خيرت باقي المجموعة السياحية التي كانت تقضي إجازتها بالفندق ما بين العودة إلى بلادهم أو استكمال رحلتهم.

وبحسب بيان وزارة السياحة المصرية فإن "الأغلبية العظمى من (المجموعة السياحية) اختارت البقاء لاستكمال رحلتهم بمدينة الغردقة".

وأشارت الوزارة إلى أن كوبر فارق الحياة بغرفته الفندقية، صباح الثلاثاء، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب وفشل في وظائف التنفس.

وجاء في البيان أنه "في تمام الساعة الرابعة عصرا من اليوم ذاته، نقلت زوجته سوزان كوبر، إلى مستشفى الأصيل بحالة إغماء، وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة 30 دقيقة، إلا أنها فارقت الحياة في تمام الساعة 5.12 دقيقة".

وتابع: "كشف مفتش الصحة على الجثمان، وأثبت بتقريره الطبي، أن سبب الوفاة هو توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أي شبهة جنائية".

روابط ذات صلة

اللجنة المصرية - السودانية تجتمع فى القاهرة الثلاثاء

مصر :الشرطة تحبط هجوما إرهابيا في العريش

غموض وفاة سائحين بريطانيين تهز وزارة السياحة في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بيان جديد من مصر بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته

روسيان اقترضا من البنك لتمويل رحلة "الجهاد" في سوريا!

في نيجيريا لغتان: واحدة للإناث وأخرى للذكور!

فضيحة جديدة.. تورط شيوخ الامارات في تهريب النفط العراقي

بالفيديو.. تصريح وزيرة الصحة العراقية حول انتشار الكوليرا

مواجهة في سوريا.. سفن حربية روسية ضد مدمرة أمريكية!

فرقاطتان حديثتان تنضمان للأسطول الروسي قبالة الساحل السوري

بشكل مفاجئ.. قادة أكبر 3 تنظيمات إرهابية يظهرون بسوريا!

حجب العالم عن يوتيوب هل سيحجب الحقيقة؟!

بالفيديو.. اليكم سبب تفوق ايران على باقي دول المنطقة

لماذا يقتل الحصان إذا أصيبت ساقه بدلا من معالجته؟

لماذا لا تمتص الأرض الدماء؟

شاهد عصفورة صغيرة تتغلب على أفعى سامة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

بسبب تلوث المياه في محافظة البصرة... الصحة العراقية تنفي وجود أمراض وبائية في البصرة بسبب التلوث+فيديو

دعوة لاجراء تحقيق حول مقتل حاج عراقي في السعودية+فيديو

الأمم المتحدة: على الاتحاد الأوروبي استقبال المهاجرين العالقين عاجلا

بالفيديو.. اللقاء الاخير للفنان ياسر المصري قبل وفاته بساعات

البحرية الايرانية: مفاجأة غواصة فاتح للعدو والصديق

ترامب: اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قد يكون وشيكا

الأکثر مشاهدة