حماس تعلن تأجيل مباحثات التهدئة في القاهرة

العالم - فلسطين

وشدد بدران، في تصريح على حسابه عبر موقع "تويتر" على موقف حركته من الوحدة الوطنية قاىلاً: "موقفنا ثابت في الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011".

وأكد أن حركته مؤمنة بأن كل ما يتعلق بغزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق وطني.

وكانت حركة حماس أعلنت قبيل عيد الأضحى، أنه تم الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية على استئناف المباحثات بعد إجازة العيد؛ لأجل "تحقيق أهداف شعبنا في الوحدة وكسر الحصار"، بحسب بيان للحركة.

وتجري الفصائل الفلسطينية مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة؛ لأجل التوصل لتهدئة مع كيان الاحتلال الصهيوني بوساطة مصر والأمم المتحدة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في أول أيام عيد الأضحى: إن "رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بات قريبا، مع مواصلة المباحثات بشأن التهدئة".

وشدد هنية على أنه "بفضل مسيرات العودة والمقاومة بتنا قاب قوسين أو أدنى من طيّ صفحة هذا الحصار الظالم".