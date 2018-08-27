متى وأين سيدفن جون ماكين؟

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وأفاد مكتب السيناتور الراحل بأن مراسم جنازته ستقام الأحد المقبل في مدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند، إذ تقع في هذه المدينة الأكاديمية البحرية الأمريكية، التي تخرج منها ماكين قبل التحاقه بقوات بلاده، التي كانت تحارب في فيتنام ووقوعه في الأسر، هناك عقب إسقاط الدفاعات الجوية الفيتنامية طائرته أثناء تنفيذها عملية قصف جوي.

ولإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، سيتم عرض النعش الذي يحتضن جثمان ماكين يوم 29 أغسطس في مبنى المشرعين في ولاية أريزونا، وفي 30 أغسطس، في الكنيسة المعمدانية في فينيكس (أريزونا)، وفي31 أغسطس، في مبنى الكابيتول بواشنطن، وفي 1 سبتمبر في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الأمريكية.

ومات ماكين ليلة الأحد عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ، قرر في نهاية المطاف وقف علاجه بعد استنفاد كافة السبل والوسائل لوقف انتشاره.