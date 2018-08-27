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ضابط مصري ينتحر قبل محاكمته.. والسبب؟!

ضابط مصري ينتحر قبل محاكمته.. والسبب؟!
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أمرت نيابة شمال محافظة الجيزة بتشريح ودفن جثة ضابط شرطة مصري عقب انتحاره، كما طلبت إجراء تحريات من قبل الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

العالم - مصر

وطلبت النيابة الاستماع إلى أهل الضابط المنتحر لسماع أقوالهم حول الحادث وتبيان ما إذا كانت وراءه شبه جنائية أم لا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ضابطا بقسم إمبابة أقدم على الانتحار، قبل الحكم عليه على خلفية اتهامه بضرب مواطن حتى الموت.

وأضافت التحقيقات أنه منذ قرابة عام ضرب الضابط أحد المواطنين مما أدى إلي وفاته، وفي التحقيق مع الضابط وجهت له النيابة العامة تهمة ضرب أدى إلى الموت، وعقب انتهاء التحقيق معه أحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات.

وتابعت التحقيقات أن الضابط كان مقررا له أن يحضر جلسة النطق بالحكم عليه اليوم في التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه أطلق على نفسه النار من سلاحه، أثناء وجوده بشقته، قبل أن يمثل أمام المحكمة.

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