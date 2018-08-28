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ترامب يأمر بتنكيس العلم حدادا على ماكين

ترامب يأمر بتنكيس العلم حدادا على ماكين
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام حدادا للسناتور الراحل جون ماكين، وذلك بعد ضغوطات سياسية كبيرة تعرض لها في الأيام الأخيرة.

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب في بيان صدر أمس الاثنين: "على الرغم من اختلافاتنا بشأن السياسة أحترم ما قدمه جون ماكين لخدمة بلادنا، وتكريما له وقعت على أمر بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم جنازته".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس ترامب منع نشر البيت الأبيض بيان نعي على وفاة السناتور جون ماكين، الذي توفي يوم السبت الماضي 25 أغسطس عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لم توجه أسرة ماكين دعوة لحضور جنازته إلى الرئيس ترامب.

وكان جون ماكين من منتقدي سياسات ترامب، على الرغم من انتمائه إلى الحزب ذاته، ألا وهو الحزب الجمهوري.

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