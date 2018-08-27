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ترامب رفض نشر بيان أعده مساعدوه يشيد بماكين

ترامب رفض نشر بيان أعده مساعدوه يشيد بماكين
الإثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب نشر بيان أعده مساعدوه يشيد بالسناتور جون ماكين، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، ما يظهر الضغينة التي كان يكنها الرئيس للسناتور الجمهوري.

العالم . الأميركيتان

وفيما توالت التعازي التي تشيد بالسناتور الجمهوري، اكتفى ترامب بكتابة تغريدة مقتضبة على تويتر السبت أعرب فيها عن "اعمق المشاعر والاحترام" لعائلته دون أن يقول كلمة عن ماكين.

وأثار عدم صدور بيان عن البيت الأبيض استغرابا كبيراً وخاصة بعد أن أصدر نائب الرئيس مايك بنس ومعظم أعضاء الحكومة والمتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز وجميع الرؤساء السابقين بيانات تعزية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مساعدين حاليين وسابقين للرئيس ترامب قولهم أن ساندرز ورئيس مكتب الرئيس جون كيلي وغيره من كبار المسؤولين نصحوا بإصدار بيان يصف ماكين ب"البطل".

وتم إعداد التصريح وأعطي لترامب للموافقة عليه، ولكن وطبقا للصحيفة فقد قال الرئيس لمساعديه أنه يفضل كتابة تغريدة بدلا من ذلك.

وكان ماكين أحد أشد منتقدي ترامب، وأعرب قبل وفاته عن رغبته في ألا يشارك ترامب في جنازته.

وتعود جذور العداوة بين الرجلين الى الوقت الذي أعلن فيه ترامب ترشحه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في حزيران/يونيو 2015، وأشار إلى أن العديد من المهاجرين المكسيكيين مجرمون "ومغتصبون".

ودانه ماكين لاستخدامه لغة قال أنها "ستحفز المجانين" بينما قال ترامب أن ماكين "غبي" تمكن بصعوبة التخرج من الأكاديمية البحرية.

وهاجم خدمة ماكين في الجيش الذي أسر خلالها في الحرب في فيتنام، وقال "أفضل الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم".

ومع تراجع صحة ماكين الذي أصيب بورم في الدماغ، فقد فوت بعض الفرص لمهاجمة الرئيس. وكان ماكين واحدا من ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذي يصوت ضد ويهزم جهود ترامب لالغاء قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس السابق باراك أوباما.

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