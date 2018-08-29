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شاهد.. هكذا "أخطأ" ترامب بألوان أعلام بلاده وسخرية واسعة

الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فيديو نشر له في زياره له لأطفال يرسمون العلم الأمريكي بإحدى المدارس.

العالم - الأميركيتان

وأخطأ ترامب بين ألوان العلم الأمريكي لا سيما الأحمر والأزرق، في حين سخر منه البعض قائلا إنه كان يقصد تلوين العلم الروسي.

وعلى الرغم من أن الصغار رسموا العلم بخطوط حمراء وبيضاء بشكل جيد، إلا أن ترامب أخطأ بتلوين علم بلاده الذي يجلس هو على رأس سلطاته.

وترامب يحمل معه دائما دبوسا لعلم أمريكا، ولطالما استعرض أمام الكاميرات احتضانه للعلم، إلا أن ذلك لم يقف دون أن يخطئ بألوان علم بلاده.

لكن في المقابل، قال البعض إن ترامب أراد أن يتضامن مع الشرطة بشعار "حياة الزرق تهم" وهو ما يعني أن حياة الشرطة الذين يلبسون الأزرق مهمة، الشعار الذي رفع في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل.

 

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