شاهد..سر استدعاء ترامب كبار رجال الدين للبيت الابيض!

العالم - خاص العالم

وقال وزنة في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان مشروع ترامب الانتخابي أتى على اساس تفضيل بعض الاميركيين على بعضهم الاخر، مشيراً الى ان ترامب استدعى في الايام الاخيرة كبار رجال الدين الى البيت الابيض وقال لهم "ان هذه المعركة سوف تكون قاسية علينا ويجب ان تدعو لنا في الكنائس لان هذه من اصعب الحروب التي تشن علينا. واذا سيطر الديمقراطيون على السلطة فسوف تكون هناك مواجهة عنيفة"، لذلك هو متخوف من تدني سياساته.

واوضح، ان التخبط الموجود في شعبية ترامب قد ينعكس سلبياً على الانتخابات النصفية لمجلس النواب ووصول الديمقراطيين، والتي من شأنها ان تصبح مسألة الاطاحة به او عزله سهلة جداً.

ورأى ان ترامب خائف من هذه الانتخابات لانها ستؤثر على مصيره داخل الولايات المتحدة الاميركية وداخل البيت الابيض، مشيراً الى ان ترامب سيواجه مشكلة في حال تفوق الديمقراطيين وحصولهم على الاكثرية في مجلس النواب، ما سيعرض مشروعه الى الخطر.

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