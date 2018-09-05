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ترودو: لا اتفاق حول نافتا إذا لم يتضمن آلية لفض النزاعات التجارية

ترودو: لا اتفاق حول نافتا إذا لم يتضمن آلية لفض النزاعات التجارية
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء أن بلاده “لن تتزحزح” عن ثوابتها في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة ولن توقع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) ما لم تبق هذه الاتفاقية على آلية تسوية النزاعات التجارية (الفصل 19) وعلى الاستثناء الثقافي.

العالم - الأميركيتان

وقال ترودو في فانكوفر عشية استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة “لقد قلنا منذ البداية إننا نحتاج إلى آلية لحل النزاعات مثل الفصل 19، ولن نتزحزح عن هذا الأمر”. وأضاف “لن نوقع اتفاقا سيئا للكنديين، وبصراحة تامة، إن عدم وجود الفصل 19 الذي يضمن اتباع القواعد سيكون أمرا سيئا للكنديين”.

والاسبوع الماضي، اصطدمت المفاوضات بين واشنطن واوتاوا حول تحديث اتفاقية التبادل الحر في اميركا الشمالية (نافتا) بتشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، مما دفع الطرفين لإرجاء المحادثات لبضعة أيام.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة الأربعاء في واشنطن. ومن المواضيع الشائكة في هذه المفاوضات مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو امر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقعة في 1994، وفي حين يريد الاميركيون التخلص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.

وفرض ترامب بشكل أحادي معاودة التفاوض حول “نافتا” على كندا والمكسيك قبل أكثر من عام، معتبرا أن الاتفاقية “كارثية” للاقتصاد الأميركي وأنها تسببت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 63.6 مليار دولار عام 2017.

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