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بالفيديو... شاب يقف خلف ترامب يثير دهشة وسخرية

الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب (مجهول الهوية)، يقف خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أحد خطاباته الحماسية وسط مؤيديه، حيث عبر بعضهم عن رفضه لفعل الشاب، فيما رأى بعضهم بطولة في موقفه.

العالم - الأميركيتان

وبحسب موقع  "بيزنس إنسايدر"، أظهر شاب عدم رضاه عن تصريحات ترامب في أثناء إلقائه خطابا حماسيا بولاية مونتانا، فيما كان يقف خلفه.

وظهر الشاب خلال عدة لقطات له خلف ترامب وهو يبدي تعابير الاستغراب والدهشة، والسخرية تارة من تصريحات  الرئيس الأمريكي.

ولم يتأخر العقاب كثيرا، حيث سرعان ما توجهت إحدى السيدات (يبدو أنها موظفة) نحو الشاب وتحدثت معه باختصار، قبل أن تطلب منه مغادرة مكانه لتعوضه، في محاولة منها لإيقاف "سخرية الشاب".

وتابع الموقع، أن ذلك التصرف من قبل موظفي ترامب أثار استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن محيط ترامب شعر بالحرج من ردود فعل الشاب، لكن ردة فعل الموظفة كانت أكثر إحراجا.

وغالبا ما تتسم تجمعات ترامب بتفاعلات مؤيدة ومناهضة، إلا أن المقربين من الرئيس صاروا يعتمدون، خلال الأيام الماضية، على إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المحتجين.

وفي لقاء لترامب عقد في مدينة إيفانسفيل بولاية إنديانا، الأسبوع الماضي، قام أحد الموظفين بمنع مصور كان يحاول التقاط صور لأحد المتظاهرين.

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