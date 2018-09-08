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وزيرة الخارجية الكندية ترى "تقدما جيدا جدا" في محادثات نافتا

وزيرة الخارجية الكندية ترى
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند يوم الجمعة إن ”تقدما جيدا جدا“ تحقق في محادثات لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وسط تزايد تفاؤل كندا بإمكانية الوصول إلى اتفاق.

العالم- الأميرکيتان                                

وفي تعليقات إلى الصحفيين عقب محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن، كررت فريلاند تقييمها المتفائل للمفاوضات بأن وصفتها مجددا بأنها بناءة.

وقالت ”بالتأكيد نحن نحقق تقدما جيدا جدا في أن يتفهم كل من الجانبين الآخر ويدرك ما يحتاجه“.

ووفقا للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، فإن النقطة الشائكة الرئيسية في المناقشات يبدو أنها نظام الحصص لقطاع منتجات الألبان في كندا.

وتوصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق تجاري مع المكسيك وهدد بالمضي قدما بدون كندا، وهو تحرك قد يقضي على نافتا التي تشمل تجارة قيمتها 1.2 تريليون دولار بين الدول الثلاث، ويثير المزيد من الإضطرابات في الأسواق المالية.

وقال مصدر كندي إن المفاوضين الكنديين يعتقدون أن من المحتمل جدا أن تستمر المحادثات حتى نهاية الشهر الحالي.

وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز يوم الخميس أن كندا بحاجة إلى أن تذهب إلى مدى أبعد بشأن منتجات الألبان. وفي اتفاقها التجاري الذي توصلت اليه مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي، قدمت كندا تنازلات بشأن واردات منتجات الألبان.

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