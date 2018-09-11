عريقات : من اعطى الحق لترامب لكي يتصرف بالارض الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

واكد عريقات ان الولايات المتحدة قدمت قرارا ضد الاونروا وهي تريد تفكيكها والحكومة الاميركية لم تلتزم بالمحادثات مع الفلسطينيين .

وقال عريقات :" سنواصل دفاعنا عن مصالح الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه، اميركا تهددنا بقطع المساعدات وتغلق مكتب السلطة الفلسطينية وهي لم تعد شريكة في المحادثات بالشرق الاوسط".

وأوضح من يساعد الذين يرتكبون جرائم الحرب من دول وشركات سيتعرضون للمحاسبة .

وأكد عريقات انه :"سيتمر العمل مع مجلس حقوق الانسان للتصدي لقرار ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس ".

وقال عريقات :"نرفض المنطق الاستعماري الذي يقوم على الفصل العنصري وعزل غزة الى ما نهاية ، والجامعة العربية كلفت مصر رسميا بملف المصالحة الفلسطينية وهي تبذل جهودا جبارة في هذا الاتجاه".

وكشف عريقات ان لقاء ابو مازن مع ترامب ووجود شروط كله غير صحيح ، كما ان خرق الادارة الاميركية للقانون الدولي ليس مقبولا ، والبيت الابيض بحاجة الى رجال دولة وليس الى رجال عقارات.

وشدد عريقات على انه من اعطى الحق لترامب لكي يتصرف بالارض الفلسطينية.

وأكد عريقات أن :"فلسطين دولة تحت الاحتلال لكن لن نخضع للابتزاز الاميركي.لن يتم مغادرة مربعات القانون الدولي والشرعية الدولية ، الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون شريكا ووسيطا بعد قراراتها".