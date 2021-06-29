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شاهد: بن سلمان بعد صعوده للسلطة اشتغل على محورين خطيرين!

السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

مع بداية تسلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يلاحظ ظهور صفة واضحة جداً، وهي صفة استسهال الدم، والقمع، واعتقالات لامراء كبار وصغار ومشاهير وناس غير معروفين، بعضهم لديهم سلطة كبن نايف الى امراء ومشايخ ورجال اقتصاد لم يسمع احد باسمهم.

وحتى الذين هربوا الى خارج السعودية تمت ملاحقتهم، كخاشقجي الذي تقطع بالمنشار في سفارة السعودية بتركيا، وسعد بن جابري حاولوا ان يقتلوه اكثر من مرة بكندا لكنه تمكن من الهرب.

بن سلمان لديه نوع من الخيلاء والشعور باستسهال الدم بشكل مخيف، بشكل يدل على الاعجاب بهذه الفكرة.

وبن سلمان منذ بداية عهده اشتغل على محورين كي يحصل على كل ما يريده، الطمع في السيطرة على كامل السلطة والقمع الموازي لها، ولهذا كان القمع واضح في مسيرته من اول يوم.

يسلط برنامج "نقطة الضوء على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك- تويتر- تيليغرام – وواتساب)، وتتطرق الى القرصنة الامريكية لمواقع اخبارية تابعة لمحور المقاومة والممانعة التي تتعارض سياسات الصهيوامريكية في المنطقة.

وهذه القرصنة تعكس خواء ما تتبجح به الادارة الامريكية ومن يغرد في سربها عن احترامها لحرية الرأي والتعبير وعن كذبة الديمقراطية التي بالاساس جاء بها الرئيس الامريكي جو بايدن.

وكعادتهم نشاء البحارنة في مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون على اي موضوع وطبيعي ستكون هذه المرة القرصنة الامريكية لمواقع الاخبارية التابعة لمحور المقاومة والممانعة حيث تداولوا بعض الصور والبوستات وايضاً عدد كبير من الفيديوات..

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

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