مفعوله مؤقت.. 13 بديلا للبوتوكس لعلاج التجاعيد

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وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21 لايت”، إن ظهور التجاعيد على الوجه قد يبدو أمرا لا مفر منه مع التقدم في العمر ولكن يمكن التحكم فيها إلى حد ما. وتشمل الإجراءات المتاحة حاليا استخدام توكسين البوتولينوم وبدائل البوتولينوم. وتوكسين البوتولينوم مادة مصنوعة من بكتيريا تدعى المطثية الوشيقية.

وذكرت المجلة أن البوتوكس يعمل على تقوية عضلات الوجه ومنعها من الانقباض وبالتالي منع البشرة في تلك المنطقة من التجعد.

ولكن مفعول البوتوكس يزول مع مرور الوقت لذلك ينبغي تكرار الإجراء كل فترة، ناهيك عن أنه علاج مكلف وينطوي على مخاطر وآثار جانبية، مثل الصداع النصفي المزمن والتشنج وخلل التوتر العنقي وفرط التعرق.

بدائل مادة البوتوكس لعلاج التجاعيد

في حال كنت تبحث عن طريقة لتقليل التجاعيد أو تأخير ظهورها، فيجب أن تعلم أن هناك بدائل للبوتوكس تتراوح من الجراحة إلى المزيد من الخيارات الطبيعية.

جراحة شد الوجه

رغم وجود حقن البوتوكس كخيار لمن لا يرغب في الخضوع لعملية جراحية، إلا أن هناك من يفضل التدخل الجراحي ومن بينها الشدّ المصغر الذي يقوم على شد الجلد في المناطق المستهدفة مثل عظام الوجنتين والخدين والرقبة وتصحيح التجاعيد. ولا تحتاج هذه العملية سوى شقوق صغيرة.

فيسكوديرم

هذا المنتج مصنوع من حمض الهيالورونيك القابل للحقن كبديل للبوتوكس. ويساعد الفيسكوديرم في ترطيب البشرة وملأ التجاعيد من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين.

حقن أخرى

يعتبر الديسبورت سما عصبيا بديلا للبوتوكس، ويكمن الاختلاف بينهما في التقنية المستخدمة والجرعات الأقل التي يتم حقنها. يوجد أيضا حقنة ماي بلوك وهو مصنوع من توكسين البوتولينوم الذي يعمل بطريقة مماثلة. ووفقا لتقرير إدارة الغذاء والدواء، فإن آثاره تستمر لمدة أربع أشهر ويمكن أن يسبب عسر البلع وصعوبات في التنفس.

الليزر

يعد الليزر خيارا غير جراحي. وتشير الأبحاث إلى أن استخدام الليزر الاستئصالي يساعد في علاج التجاعيد وتقليل علامات الشيخوخة والندوب.

قد تظهر جروح مجهرية بسبب التحلل الضوئي باستخدام الليزر المجزأ. ووفقا للدراسات، فإن هذا البديل للبوتوكس آمن وفعال في علاج الندبات وإزالة بقع تصبغ الجلد.

العلاج بالصمام الثنائي الباعث للضوء

تُستخدم هذه الطريقة كنوع من العلاج غير الجراحي كبديل للبوتوكس. يستخدم الصمام الثنائي الباعث للضوء لتحفيز إنتاج الكولاجين في خلايا الجلد لتعزيز عملية التجدد وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والندوب وعلامات حب الشباب والبقع العمرية.

تكنولوجيا التيار متناهي الصغر

يخترق التيار متناهي الصغر الطبقات العميقة من الجلد ويحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين ويشد البشرة ويقوم بترميم خلايا الجلد. يستخدم هذا العلاج البديل للبوتوكس كإجراء وقائي حتى عند الشباب. وهو غير مؤلم وآمن وله آثار فورية.

العلاج بموجة ترددات الراديو

يختلف المبدأ الذي يعتمد عليه تردد الراديو عن مبدأ التيار متناهي الصغر. تستخدم هذه الطريقة الطاقة الحرارية التي تنتقل إلى الأدمة مما يرفع درجة حرارتها. وتعمل الترددات الراديوية على تحفيز إنتاج الكولاجين لتنعيم وشد الجلد المترهل.

التقشير الكيميائي

تستخدم مواد كيميائية مثل حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك في التقشير. يتم وضعها على الجلد لعلاج مشاكل مختلفة مثل حب الشباب والعيوب والتجاعيد.

على عكس الإجراءات البديلة السابقة للبوتوكس، تتطلب عمليات التقشير التعافي اللاحق وعناية معينة لأن الجلد يكون شديد الحساسية بعدها.

الإبر المجهرية

تُعرف هذه الطريقة أيضا باسم الوخز بالإبر الدقيق، حيث يتم تحفيز الكولاجين من خلال ثقوب صغيرة في الجلد، مما يحفز آليات الجلد الطبيعية على التعافي. وفقا للدراسات، تعمل الإبر الدقيقة على تخفيف الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهل وملمس الجلد حتى بعد عدة أشهر من تطبيقه.

العلاج بالإبر

اُستخدم علاج الوخز بالإبر لعلاج العديد من المشاكل الصحية. والآن، يتم استخدامه أيضا لأغراض تجميلية كبديل للبوتوكس لمكافحة شيخوخة الجلد.

وقد أظهرت دراسة تجريبية أنه يمكن لعلاج الوخز بالإبر أن يحسن مرونة الوجه ويعطي مظهرا أكثر شبابا ويقلل التجاعيد. تعد هذه الطريقة طبيعية وبسيطة وفعالة. وقد تحدث كدمات طفيفة في موقع الثقب.

الكريمات ومنتجات العناية بالوجه الأخرى

عادة ما يتم استخدام مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة لتقليل الأكسدة وتحفيز عملية تجديد الخلايا أو إنتاج الكولاجين تشمل الهندباء الهندية والصبار والجنكو بيلوبا والخلايا الجذعية وحمض الهيالورونيك.

تعتبر هذه المنتجات البسيطة وغير المكلفة في كثير من الأحيان بديلا للبوتوكس، لكن نتائجها وقائية إلى حد ما.

الفيتامينات

إن الكولاجين مهم لصحة الجلد. ويمكن تحفيز إنتاج هذه المادة من خلال المكملات الغذائية التي تشمل الفيتامينات سي والفيتامين إي والكاروتينات ومضادات الأكسدة.

يوغا الوجه

تستهدف هذه الطريقة عضلات الوجه المسؤولة عن التعبير. وهو يتكون من تمرين روتيني للوجه يعمل على عكس أو تقليل آثار التقدم في العمر.

نصائح للحفاظ على شباب البشرة

قبل اللجوء إلى أي إجراء تجميلي للحد من علامات الشيخوخة، من الأفضل العمل على منع ظهور التجاعيد في المقام الأول. للحفاظ على بشرة شابة وصحية، ينصح بحماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام واقي الشمس وارتداء النظارات الشمسية وقبعة. كما يوصى أيضًا باتباع نظام غذائي صحي وتجنب الدهون المشبعة والدقيق المكرر والسكر الزائد والحرص على شرب السوائل.