العشائر السورية تطرد مسلحي "قسد" من بلدة بريف الرقة

العالم - سوريا

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر محلية بأن “بلدة “التروازية” والقرى المحيطة بها في ريف محافظة الرقة السورية، تشهد حالة من الغضب الشعبي ضد مسلحي تنظيم “قسد” المدعوم من الجيش الأمريكي، على أثر مقتل شابين من أبناء البلدة برصاص مباشر أطلقه عليهم مسلحو الجماعة، يوم الثلاثاء 13 تموز / يوليو، وتابعت المصادر بأن التنظيم استقدم تعزيزات كبيرة إلى محيط “التروازية” بعد قيام الأهالي بطرد مسلحيه منها.

وتقع بلدة “التروازية” عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا، وتضم سوقاً شعبياً كبيراً يسمى “البازار”، حيث يجتمع فيها السكان البدو الرحل من طرف وسكان القرى والبلدات من جهة أخرى ليتبادلوا البيع والشراء، وهي متاخمة للطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب- اللاذقية) المعروف باسم (M4).

وبينت المصادر أن عناصر “قسد”، قاموا بإطلاق الرصاص الحي على سوق سيارات محملة بالمازوت دون معرفة السبب، ما أدى لمقتل شابين في مقتبل العمر، عرف منهما علي الظاهر الجيسي.

وأضافت المصادر أن المنطقة تسودها في هذه الأوقات حالة توتر وغضب شعبي عارم، مشيرة إلى أن سكان بلدة “التروازية” والقرى المحيطة بها، هاجموا حواجز التنظيم الموالي للجيش الأمريكي، ليقوم الأخير بسحب حواجزه ومقراته من البلدة والقرى المحيطة.

وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وعناصر “قسد” الخاضع له شرقي سوريا (الحسكة -دير الزور – الرقة)، تظاهرات شعبية وعمليات واشتباكات مسلحة مطالبة بطرد الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، بعدما أمعنوا تنكيلا بالأهالي وحصارا لعدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهداف وجهاء وشيوخ العشائر، وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.

وفي منحى آخر، أكدت مصادر أهلية لـــ”سبوتنيك” أن اشتباكات متقطعة دارت، الثلاثاء، بين الفصائل “التركمانية” الخاضعة للقوات التركية من طرف ومسلحي “قسد” المدعومين من الجيش الأمريكي من طرف آخر، وذلك في محيط الطريق الـدولي (الحسكة -الرقة- حلب/ M4) شمال الرقة، بعد محاولة تسلل نفذتها الأخيرة على إحدى النقاط التابعة للفصائل”التركمانية” في منطقة الكنطري في ريف الرقة، ما أدى لمقتل عدد من مسلحي الطرفين وإصابة آخرين.