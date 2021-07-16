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كابل: باكستان هددت باستهداف طائراتنا اذا قصفت مواقع 'طالبان' عند الحدود

كابل: باكستان هددت باستهداف طائراتنا اذا قصفت مواقع 'طالبان' عند الحدود
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول بارز في حكومة أفغانستان أن باكستان وجهت إنذارا إلى كابل توعدت فيه بالرد على أي غارات جوية محتملة على مواقع حركة "طالبان" في محيط معبر حدودي رئيسي بين الدولتين.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وذكر النائب الأول للرئيس الأفغاني عمر الله صالح على حسابه في "تويتر" أمس الخميس أن سلاح الجو الباكستاني حذر الجيش الأفغاني من أن أي تحركات ترمي إلى طرد "طالبان" من مديرية سبين بولدك الحدودية في ولاية قندهار جنوب البلاد سيتم "التصدي لها والرد عليها".

وحمل المسؤول الأفغاني الجيش الباكستاني بـ"تقديم إسناد جوي إلى "طالبان" في بعض المناطق".

وأعرب صالح عن استعداده لنشر أدلة تؤكد أن باكستان طلبت من طائرات حربية أفغانية كانت على بعد 10 كلم عن سبين بولدك إما التراجع أو التعرض لاستهداف بصواريخ جو-جو.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الجمعة صحة هذه التصريحات نقلا عن مصادر حكومية، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني من طراز "أي-29" أقلعت أمس لقصف مواقع "طالبان" في سبين بولدك، غير أن الجيش الباكستاني تواصل مع كابل وطلب من طائراتها عدم الاقتراب لمسافة تقل عن 18 كلم من الحدود.

بدورها، نفت وزارة الخارجية الباكستانية صحة هذه الأنباء، مشددة على أن إسلام آباد تعترف بحق أفغانستان في تنفيذ عمليات داخل أراضيها.

وشددت الوزارة على أن باكستان تتخذ "الإجراءات اللازمة ضمن أراضيها لضمان أمن قواتها ومواطنيها"، محذرة من أن مثل هذه التصريحات "تقوض جهود إسلام آباد الصادقة الرامية إلى أداء دورها في تسوية النزاع ضمن عملية سيقودها الأفغان أنفسهم".

وسقطت سبين بولدك، وهي ثاني أكبر معبر أفغاني عند حدود باكستان ومصدر رئيسي للدخل بالنسبة لحكومة كابل، في قبضة "طالبان" مؤخرا، وتحاول القوات الحكومية حاليا استعادة السيطرة عليه.

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