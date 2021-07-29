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اتفاقية بين صنعاء وقبائل شبوة تضمن طرد قوات العدوان ومرتزقته

اتفاقية بين صنعاء وقبائل شبوة تضمن طرد قوات العدوان ومرتزقته
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

في ضربة وازنة للسعودية ومرتزقتها في شبوة، قالت مصادر في لجنة التصالح القبلي التابعة لصنعاء، اليوم الخميس، إن مشائخ من قبائل محافظة شبوة سيما المحاذيةلمحافظة البيضاء سيبرمون اتفاقا قريبا مع قوات صنعاء التي وصلت طلائع قواتها إلى مديرية بيحان بشبوة.

العالم- اليمن

واوضحت المصادر أن الاتفاق الذي تقدمت به القبائل سيتضمن في بنوده طرداً للتحالف السعودي وادواته من الإصلاح وغيره من مناطق نفوذها في مقابل عدم تحويل تلكم المناطق إلى ساحات حرب مفتوحة بين صنعاء و أعدائها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم ابرام الاتفاق بين صنعاء والقبائل خلال الأيام القليلة المقبلة في صورة وثيقة صلح.

هذا وكشف مصدر مقرب من الشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التصالح القبلي التابع لصنعاء عن إيفاد قبائل بيحان لوفد من بعض مشائخ المديرية إلى صنعاء للتنسيق بهذا الخصوص.

وكانت قوات صنعاء قد تقدمت خلال الأسابيع الماضية في عدد من مناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة الغنية بالنفط على حساب مواقغ التحالف السعودي و أدواته ما أثار فزعا دوليا سمعت أصداؤه على نطاق واسع عبر تحركات عسكرية لفرنسا و أمريكا في المياه الإقليمية اليمنية وهما من تديران ملف الثروات في المحافظة.

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اتفاقية بين صنعاء وقبائل شبوة تضمن طرد قوات العدوان ومرتزقته

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