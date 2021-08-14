السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. حقيقة قطع الإنترنت يوميا من 12 ليلا حتى 7 صباحا

سوريا.. حقيقة قطع الإنترنت يوميا من 12 ليلا حتى 7 صباحا
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تداولت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا قرار منسوب لوزارة الاتصالات السورية يقضي بقطع خدمة الإنترنت يوميا من منتصف الليل وحتى الصباح.

العالم - سوريا

وجاء في المنشورات المتداولة منذ أيام على مواقع التواصل في سوريا أن وزارة الاتصالات قررت "قطع خدمة الإنترنت من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً" اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وقد نفت السلطات السورية صحة هذه الأنباء.

ونشرت صفحة وزارة الاتصالات السورية على حسابها الرسمي بفيسبوك نسخة من هذه المنشورات المتداولة وأرفقتها بتعليق "خبر كاذب".

وبعد البحث، تبين أن هذه المنشورات قد انتشرت بعد سلسلة قرارات اتخذتها السلطات المحلية في دمشق وعدد من المناطق الأخرى بإقفال الأسواق والمتاجر في مواعيد محددة.

ولذلك، فإنه من المرجح أن تكون هذه المنشورات قد ظهرت في البداية على سبيل الدعابة والسخرية، لكنها انتشرت فيما بعد على أنها حقيقية.

روابط ذات صلة

أمريكا أخرجت 55 آلية وصهريج نفط سوري مسروق إلى العراق

سوريا.. إخماد حريق في الأراضي الزراعية لبلدة المشتاية بريف حمص الغربي

157رخصة مشاريع طاقات متجددة لمديرية الكهرباء والاستثمار الخاص في سوريا

سوريا تستثمر في الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة البديلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. حقيقة قطع الإنترنت يوميا من 12 ليلا حتى 7 صباحا

بالصورة: خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا 

ملف المعتقلين الاردنيين بالسعودية بحاجة لجهود سياسية

دوي انفجار ضخم شرقي عدن في اليمن

الكاظمي يوجه دعوة لامير قطر لحضور قمة بغداد

حركة مغربية تدعو للإفراج عن ناشطة کشفت عن شبكات الاتجار بالبشر