ممثل الصين في شؤون افغانستان يلتقي ظريف في طهران

العالم - ايران

هذا اللقاء عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في طهرن، واستعرض الجانبان الايراني والصيني خلاله اخر التطورات على الساحة الافغانية.

يذكر انه منذ اعلان حركة طالبان الافغانية سيطرتها على كابول امس والقلق الذي ترتب على هذا التطور، بدات المشاورات بين الدول المختلفة للحد من التصعيد والفلتان الامني، وبالتالي حل الازمة في افغانستان.

كما تجدر الاشارة هنا، الى موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت من الازمة الافغانية والتي دعت في مواطن عديدة الى تحكيم لغة الحوار بين الافغانيين واستضافت مؤخرا بطهران اجتماعا ضم ممثلين عن الحكومة وجماعة طالبان.