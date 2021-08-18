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تونس.. تحذرات رسمية من تفاقم ظاهرة بيع الرضع في البلاد

تونس.. تحذرات رسمية من تفاقم ظاهرة بيع الرضع في البلاد
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أطلقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي يوم الأربعاء "صيحة فزع" لوقف جرائم بيع الرضع في البلاد.

العالم - تونس

أطلقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي يوم الأربعاء "صيحة فزع" لوقف جرائم بيع الرضع في البلاد.

وقالت روضة العبيدي إن بيع الرضع زاد بنسبة 60.5% سنة 2020 مقارنة بـ2019.

وأشارت إلى أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال زادت بنسبة 180% في سنة 2020 مقارنة بـ2019.

وأضافت أن أغلب الشكاوى على الهيئة كانت تتعلق بالجرائم السيبرنية وتمس كل الشرائح الاجتماعية.

وكشفت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس أنه يتم تسجيل عمليات بيع للرضع أسبوعيا في تونس، وأن هذه الجرائم لا تشمل الأمهات العازبات فقط بل تشمل عائلات.

وأشارت الى أن الظاهرة أصبحت تعتمد على عمليات الولادة في المستوصفات بنية بيع الرضع حديثي الولادة، موضحة أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.

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