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تقدر بعشرات المليارات..

وزير سعودي يكشف حجم تكلفة هدر الطعام في المملكة

وزير سعودي يكشف حجم تكلفة هدر الطعام في المملكة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، اليوم الخميس، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى 40 مليار ريال سنويا.

العالم- السعودية

وبحسب وسائل الاعلام في السعودية نقلا عن الفضلي أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في السعودية تخطت أكثر من 33%، وهو ما يزيد عن 40 مليار ريال سنويا، مشددا على ضرورة التوصل إلى آلية ناجعة ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء.

وحول تلك الآليات، ذكر الوزير السعودي أن محاولة تقليل حجم هدر الطعام يتمثل في تكاتف الجميع حيال التوازن في شراء المواد الغذائية، والتذكير بقيمة الغذاء وحرمة الإسراف، فضلا عن وجوب رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء، بدعوى الحد من آثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد في المملكة.

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تقدر بعشرات المليارات.. وزير سعودي يكشف حجم تكلفة هدر الطعام في المملكة

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