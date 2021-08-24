مرعب: طفل يمني يموت كل عشر دقائق نتيجة الجوع والأمراض

العالم - اليمن

وبينت “هنريتا فور” ان العدوان على اليمن ادى الى أسوأ أزمة إنسانية في العالم ، حيث يحتاج 21 مليون شخص بينهم 11.3 مليون طفل ، إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة ، فيما يعاني حوالي 400 الف طفل من سوء التغذية ، ويواجهون خطر الموت الوشيك.

يذكر ان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية قد كشف في احصائية له عن جرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 2300يوما.

وأوضحت إحصائية المركز أن إجمالي الشهداء17،176 منهم 3،842 طفلا و 2،400 امرأة و 10،934 رجلا، والجرحى بلغت الإحصائية 26،715 منهم 4،225 طفلا و 2،832 امرأة و 19،658 رجلا.

وفيما يخص البنية التحتية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان خلال 2300 يوما من العدوان لـ 15 مطارا ، و 16 ميناء ، و308 محاط ومولد كهرباء، إضافة إلى 553 شبكة ومحطة أتصال، و 2،397 خزان وشبكة مياه، و 1،983 منشأة حكومية، و 5،224 طريق وجسر.

أما عدد المنشآت الاقتصادية التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فقد بلغت وفق الإحصائية 396 مصنعا ، و352 ناقلة وقود، و 11،479منشأة تجارية، و423 مزرعة دجاج ومواشي، إضافة إلى 7،945 وسيلة نقل، و472 قارب صيد، و 931 مخزن أغذية، و 397 محطة وقود، و685 سوقا، و858 شاحنة غذاء.

وبخصوص المنشآت الخدمية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان لـ 575،353 منزلا، و 179 منشأة جامعية، و1،446مسجدا، و369 منشأة سياحية، و391 مستشفى ومرفق صحي، وكذلك 1،110 مدرسة ومركز تعليمي، و7،733حقلا زراعيا، و135 منشاة رياضية، و248 موقعا أثريا، و49 منشأة إعلامية.