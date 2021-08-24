غموض بالمشهد السياسي بتونس بعد تمديد سعيّد تعليق أعمال البرلمان

العالم - مراسلون

كما كان متوقعا اعلنت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية تمديد العمل بالاجراءات الاستثنائية الى اجل غير محدد متعهدة بظهور منتظر للرئيس قيس سعيد في كلمة للتونسيين، يتوقع مراقبون ان تحمل اجراءات جديدة تطوي نهائيا صفحة ما قبل الخامس والعشرين من جويليه الماضي.



المساندين لقرارات الرئيس سعيد يواصلون رص صفوفهم ضمن تشكيلات مدنية من اجل توفير الدعم الشعبي له وتنظيم تحركاتهم وتوضيح مطالبهم.



حركة النهضة التي تعيش مخاضا عسيرا، خاصة بعد قرار رئيسها راشد الغنوشي حل مكتبها التنفيذي، يشهد مقرها اجتماعات ماراتونية لخلية الازمة لتأسيس مكتب تنفيذي جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة



تحولات جذرية تعيشها تونس تفتح على سيناريوهات مختلفة مستقبلا.

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