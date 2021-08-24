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غموض بالمشهد السياسي بتونس بعد تمديد سعيّد تعليق أعمال البرلمان

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار ’خر، فيما أعفى زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي جميع أعضاء المكتب التنفيذي. وأعربت بعض الأوساط السياسية عن مخاوفها بشأن مستقبل النظام الديمقراطي في تونس.

العالم - مراسلون

كما كان متوقعا اعلنت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية تمديد العمل بالاجراءات الاستثنائية الى اجل غير محدد متعهدة بظهور منتظر للرئيس قيس سعيد في كلمة للتونسيين، يتوقع مراقبون ان تحمل اجراءات جديدة تطوي نهائيا صفحة ما قبل الخامس والعشرين من جويليه الماضي.

المساندين لقرارات الرئيس سعيد يواصلون رص صفوفهم ضمن تشكيلات مدنية من اجل توفير الدعم الشعبي له وتنظيم تحركاتهم وتوضيح مطالبهم.

حركة النهضة التي تعيش مخاضا عسيرا، خاصة بعد قرار رئيسها راشد الغنوشي حل مكتبها التنفيذي، يشهد مقرها اجتماعات ماراتونية لخلية الازمة لتأسيس مكتب تنفيذي جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة

تحولات جذرية تعيشها تونس تفتح على سيناريوهات مختلفة مستقبلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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