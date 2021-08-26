وزير الخارجية الباكستاني إلى طهران في ختام جولة إقليمية

العالم – إيران

وأكدت مصادر باكستانية رسمية أن قريشي الذي يترأس وفدا دبلوماسيا سياسيا، غادر مطار عشق آباد الدولي اليوم الخميس متوجها إلى طهران.

و سيلتقي وزير خارجية باكستان خلال زيارته لإيران برئيس الجمهورية ووزير الخارجية لبحث التطورات الإقليمية، والأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد.

ويرافق قريشي في زيارته لطهران، الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون أفغانستان محمد صادق.

وبدأ وزير الخارجية الباكستاني، الثلاثاء، جولته الإقليمية إلى أربع دول وهي طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران .