احذري من ترك هذه الأطعمة خارج الثلاجة

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1. البيض.

لا تتركي البيض خارج الثلاجة، حتى لا يتعرض للإصابة ببكتيريا السالمونيلا، التي توجد في المأكولات النيئة وغير المطبوخة جيداً كبعض أنواع الأسماك، التي تسبب الإصابة بعدوى السالمونيلا.

2. حليب الصويا.

يمكنكِ ترك حليب الصويا خارج الثلاجة إذا كانت علبته مغلقة، ولكن إذا تم فتح العلبة فلا بد من وضعه في الثلاجة حتى لا يفسد.

3. الحليب.

للحفاظ على فوائد الحليب كاملة، يجب حفظه داخل الثلاجة لمنع نمو البكتيريا، خاصة إذا تم فتح العلبة الخاصة به.

4. الزبد.

يجب وضعه في الثلاجة إذا كنت تستخدمين كمية كبيرة يمكنكِ استخدامها لأكثر من يومين، فللزبد فوائد عديدة يمكنكِ الاستفادة منها.

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5. الخضروات المطبوخة.

لا يجوز أيضاً ترك الطعام المطبوخ خارج الثلاجة، خاصة الأطعمة التي تدخل الطماطم عنصراً أساسياً فيها مثل البامية والبسلة وغيرها من الخضروات المطبوخة.

6. المعكرونة.

حفظ المعكرونات المطهية بأنواعها خارج الثلاجة يتسبب في فسادها، خاصة أن الطماطم أيضاً تدخل في تكوينها، فاحرصي على حفظها في الثلاجة، ما يتيح لكِ إمكانية تناولها مرة أخرى.

7. التورتة والحلويات.

يجب حفظ التورتة والحلويات التي تعتمد في تكوينها الأساسي على الكيك داخل الثلاجة، حيث تتسبب مكوناتها في فسادها سريعًا إذا تركت خارج الثلاجة.