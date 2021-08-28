شاهد:الصين وامريكا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ كورونا

العالم - الأميرکيتان

بعد صدور ملخص تقرير للمخابرات الامريكية استجابة لطلب الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق في الأمر؛ قال بايدن في بيان أن هناك معلومات هامة حول منشأ هذا الوباء موجودة في الصين، وعمل المسؤولون الحكوميون منذ البداية على منع المحققين الدوليين من الوصول إليها. وأضاف أن الصين تستمر برفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات. وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها للضغط على بكين كي تتشارك المزيد من المعلومات والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

تقرير وكالات الاستخبارات الأميركية أشار إلى أن الوصول إلى إجابات مرضية لا يزال أمرا بعيد المنال بشأن منشأ الفيروس. وأن مجتمع الاستخبارات يفتقر الى العينات السريرية أو البيانات الوبائية من أولى حالات كوفيد-19. لكنها لا تعتقد بأن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي، وإن بقيت منقسمة حول فرضية تسربه من مختبر ووهان.

وكانت الصين قد قللت من شأن نظرية تسرب كوفيد-19 من مختبر ووهان ودفعت بنظريات مضادة مثل تسرب الفيروس من معمل في فورت ديتريك بولاية ميريلاند الأمريكية في عام 2019.

وبعد ان اتهم التقرير الاستخباري الامريكي بكين بحجب معلومات أساسية حول أصول جائحة كوفيد -19، قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن تقرير المخابرات الأمريكية حول منشأ كوفيد -19 "غير موثوق به علمياً" واتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية بالتلاعب السياسي. وأضافت أن تتبع الأصول هو مسألة علمية، ولا يمكن تركها إلا للعلماء وليس لخبراء المخابرات. وأكدت أن تقرير مجتمع الاستخبارات يستند إلى افتراض ان الصين مذنبة، فقط لتقديمها كبش فداء.